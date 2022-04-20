雲林縣斗六、斗南分局各1警確診 快篩52人都陰性
雲林縣今天新增14例本土確診。雲林縣長張麗善指出，斗南警分局、斗六警分局各有1名員警確診，目前尚未列入案號，相關資料明天公布；快篩52名相關接觸者，結果全陰性。
張麗善在雲林縣衛生局長曾春美陪同下說明今天縣內新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，分別為案38683、38684、38687、39902、38685、38686、38682、38688、38689、39302、39301、39901、39903、40369，相關足跡已完成清消。
張麗善指出，雲林縣斗南警分局、斗六警分局各有1名員警確診，目前尚未列入案號，相關資料明天公布。縣警察局已調度人力，絕不會影響勤務，若有必要會向警政署申請人力。
雲林縣警察局對此表示，經清查，已通知曾與這2員接觸的人員自行快篩計52人，快篩結果均陰性。
有關龍鳳胎染疫案，張麗善表示，龍鳳胎的男嬰案36703昨天發燒到攝氏38度，今天已退燒，目前只剩流鼻水症狀；龍鳳胎的姊姊案38688為無症狀；龍鳳胎的阿公案38689染疫，他的朋友也確診（案39302）。
由於幼童確診病例增加，張麗善呼籲家中有嬰幼兒的家庭需注意戴口罩、勤洗手、保持社交距離，特別是會接觸到小朋友的大人，應完成3劑COVID-19疫苗施打，且盡量減少到人潮擁擠處。
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