4月20日足跡整理包／桃園+387涵蓋74家店 高雄獅子會在這辦大會

本土激增！國內新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，個案分布為新北市822例居冠、台北市471例次之、桃園市387例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市

【基隆市】｜【桃園市】｜【新竹縣】｜【新竹市】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【彰化縣】｜【南投縣】｜【雲林縣】｜【嘉義市】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【宜蘭縣】｜【台東縣】｜【澎湖縣】｜【連江縣】







基隆+191，市府下午公布足跡，有愛買基隆店潮境公園、中正公園、大武崙郵局、孝三路郵局、義一路小峨嵋餐廳等。 足跡圖。圖／基隆市政府提供 足跡圖。圖／基隆市政府提供 足跡圖。圖／基隆市政府提供 足跡圖。圖／基隆市政府提供 足跡圖。圖／基隆市政府提供 足跡圖。圖／基隆市政府提供







桃園今新增387例，確診者最新足跡有4頁涵蓋74家店，包含多家KTV、金沙酒店、大潤發與連鎖速食店、咖啡館、美食餐飲等再上榜。

桃園市確診者最新足跡圖（1）。圖／新聞處提供 桃園市確診者最新足跡圖（2）。圖／新聞處提供 桃園市確診者最新足跡圖（3）。圖／新聞處提供 桃園市確診者最新足跡圖（4）。圖／新聞處提供







新竹縣今增23例本土確診案例，其中18例為居隔期滿或匡列採檢確診，5例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。23名確診者多數為輕症，少數為無症狀，包含3名學生、2名幼兒、1名軍人，以及1名80歲女性長者。

新竹縣今新增23例新冠肺炎本土確診案例，足跡公布。圖／新竹縣政府提供 新竹縣今新增23例新冠肺炎本土確診案例，足跡公布。圖／新竹縣政府提供 新竹縣今新增23例新冠肺炎本土確診案例，足跡公布。圖／新竹縣政府提供 新竹縣今新增23例新冠肺炎本土確診案例，足跡公布。圖／新竹縣政府提供 新竹縣今新增23例新冠肺炎本土確診案例，足跡公布。圖／新竹縣政府提供







新竹市今增11名確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，4例為確診個案家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘6例新增個案尚在疫調中。 衛生局指出，確診個案相關足跡包括竹蓮市場、大潤發購物中心湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供







苗栗縣新增16例確診案例，其中8例為居隔期滿或匡列採檢確診，另外8例因有症狀、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮至醫院採檢確診，新增個案16人包括3名移工。 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府公布新增確診個案相關足跡。圖／苗栗縣政府提供







台中市今新增80例本土確診個案，原中央公布台中市新增76例，不過有4例原本是外縣市個案，中央判定回歸給台中市。 台中市今新增80例本土確診個案。圖／台中市政府提供 台中市今新增80例本土確診個案。圖／台中市政府提供







彰化縣今天新增18確診個案，有多家小吃店有確診者足跡，包括知名的溪湖鎮春芳羊肉爐、員林市華成牛肉麵等都有確診足跡 。

彰化新增18確診個案，也有多家小吃店有確診者足跡，包括知名的溪湖鎮春芳羊肉爐、員林市華成牛肉麵等，各公所下午已加強清消。圖／彰化縣府提供 彰化新增18確診個案，也有多家小吃店有確診者足跡，包括知名的溪湖鎮春芳羊肉爐、員林市華成牛肉麵等，各公所下午已加強清消。圖／彰化縣府提供 彰化新增18確診個案，也有多家小吃店有確診者足跡，包括知名的溪湖鎮春芳羊肉爐、員林市華成牛肉麵等，各公所下午已加強清消。圖／彰化縣府提供







南投縣今一口氣公布13例確診個案，今年繼首例確診公布後最多人的一次，名間鄉家庭群聚感染事件，案39288、39879至39887為1家共10人，同住家人9人全部確診，同時也出現阿妹演唱會及宜蘭縣婚宴個案。 南投縣今天一口氣公布13例確診個案，成為縣內出現疫情以來，今年繼首例確診公布後最多人的一次。圖／南投衛生局提供







雲林縣今增11例確診者，包括斗六居酒屋、麥寮喜宴及接觸外縣市確診者等傳播鏈延伸，其中3人是消防局隊員及義消。

雲林縣今天確診個案38688足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案39302足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案38689足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案38687足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案39902足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案39903足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案39901足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案38683、38684足跡。圖／雲林縣政府提供







嘉義市今天新增3例確診者，案38690的30多歲男子案為服務業，曾到嘉市家樂福博愛店，全程戴口罩；案38691的30多歲女子，4月17日凌晨1點到6點曾到歌神KTV包廂內唱歌；案39303的20幾歲女子，4月7日至10日與友人到台東旅遊，該團14人，該團成員陸續確診，案號分布多個縣市，她為第13人。 嘉義市今天新增3例確診個案，其中1例足跡在歌神KTV。圖／嘉義市政府提供







台南市今新增23名COVID-19確診個案，分別為參加阿妹演唱會衍生相關個案8名、某科技公司職場衍生個案4名、小琉球旅遊團相關個案3名、軍營相關1名、某學校個案相關接觸者1名、參加拳擊體驗課程而染疫1名及疫調中個案5名。

台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供 台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供 台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供 台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供 台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供 台南市公布今天增加確診23例疫調及足跡。圖／台南市府提供







高雄今新增97例本土個案，隔離期間陰轉陽9例、外縣市旅遊史有20例、密切接觸者有64例，其中25人為同住親友、26人為餐飲娛樂、9人為職場環境、4人是高風險場域，另外有4例仍在疫調中。

高雄今天確診個案足跡。圖／高市衛生局提供 高雄今天確診個案足跡。圖／高市衛生局提供 高雄今天確診個案足跡。圖／高市衛生局提供 高雄今天確診個案足跡。圖／高市衛生局提供 高雄今天確診個案足跡。圖／高市衛生局提供







屏東縣今新增31例確診個案，其中16例是家庭群聚感染、4例為工作場所群聚案、1例與娛樂場所有關、1例北上參加阿妹演唱會染疫，部分個案感染源仍在追溯。 屏東縣今天新增31例，縣府公布足跡圖。圖／屏東縣政府提供 屏東縣今天新增31例，縣府公布足跡圖。圖／屏東縣政府提供 屏東縣今天新增31例，縣府公布足跡圖。圖／屏東縣政府提供 屏東縣今天新增31例，縣府公布足跡圖。圖／屏東縣政府提供







蘭縣今天新增89例本土個案，公布12名確診者足跡，曾到過全聯福利中心、超商、綠色博覽會、仁山植物園、羅東夜市、羅東轉運站、車站、教會與廟宇、宜蘭國民運動中心等。

宜蘭縣政府公布12名確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供 宜蘭縣政府公布12名確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供 宜蘭縣政府公布12名確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供 宜蘭縣政府公布12名確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供







台東縣今新增21例，初步判定，2例有台北活動足跡，3例是成功進香團接觸者延伸、成功地區活動足跡者有12例、前往花慈照顧家人的案29378接觸者1例居隔陰轉陽、1例在10日參加登山活動因山友確診。 圖／取自台東縣衛生局官網







澎湖縣累計6例本土病例，下午縣府新公布3例確診尚未有案號。今新增的第7例是外縣市確診者被列為密切接觸者，結果PCR陽性，曾搭船出遊虎井、七美、望安等地，第8、9例則是第5、6例的同團友人，3人均屬輕症，病況穩定。

澎湖第7例是一名39歲女性，15日即從台中抵達澎湖，今天才因家人染疫遭匡列，檢驗確診。圖／澎湖縣府提供 第7例確診者足跡。圖／澎湖縣府提供 第8、9例確診者足跡。圖／澎湖縣府提供







連江縣今天確診4例，其中有2例尚未取得案號，總計今年這一波社區感染的疫情已經有8例，且8例都是打滿三劑疫苗，都是突破性感染；其中有6例都是跟指標病例案36884有直接接觸，另外2例則為第二波感染。 本土疫情持續燒，外島馬祖今再增4例，其中有2例尚未取得案號，縣府先公佈其中2例足跡。圖／連江縣政府提供

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