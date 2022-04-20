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最高法院也有確診案例！法官助理PCR陽性 全院大清消

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
最高法院法官助理確診，全院大消毒。圖／最高法院提供
最高法院法官助理確診，全院大消毒。圖／最高法院提供

新冠肺炎疫情四起，台灣高等法院、司法院近日都有確診案例，而最高法院今也傳出有確診者，一名法官助理因得知家人確診後，自行到社區篩檢站採檢，今得知PCR結果為陽性。

最高法院指出，法官助理平時和胞弟沒有同住，但弟弟16、17日有到法官助理家中住一晚，有使用同一衛浴設備、共餐，而弟弟19日上午確診新冠肺炎，他得知後和家人一同到社區採檢站PCR，今確定結果為陽性確診。

最高法院表示，院方得知消息已通報司法院，與法官助理同辦公室的同仁、密切接觸的同仁快篩結果均呈陰性，而同辦公室的同仁也開始居家辦公。

最高法院指出，院方也對法官助理辦公室及足跡相關空間消毒，包括一樓大門、大廳，地下一樓及一樓全部辦公室、公共走道、廁所、茶水間，二樓刑事科辦公室、六樓及八樓部分辦公室及通道，下班後會再度全院大清消。

最高法院法官助理確診，全院大消毒。圖／最高法院提供
最高法院法官助理確診，全院大消毒。圖／最高法院提供

新冠肺炎 COVID-19

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