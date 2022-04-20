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南投本土今傳暴增突破2位數 疑有醫院員工染疫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
圖為台北市聯合醫院中興院區戶外快篩站。【非當事醫院】圖／聯合報系資料照
圖為台北市聯合醫院中興院區戶外快篩站。【非當事醫院】圖／聯合報系資料照

全國疫情延燒，據悉，南投縣今日本土確診個案數量將突破2位數，創下縣內在這波疫情以來的單日新高，不僅又有幼童確診，更傳出有醫院員工染疫；對此，衛生局未否認並表示，今日疫情狀況預計在下午2時30分統一對外發布說明。

據了解，該名確診醫院員工負責掛號業務，疑參加張惠妹演唱會染疫，而因工作場域在醫院，衛生局接獲該院通報後不敢輕忽，立刻啟動疫調，並匡列其親友及職場密切接觸者，尤其關注職場採檢結果，所幸相關人員均為陰性，無院內感染。

衛生局人員透露，該名醫院染疫員工是今日新增確診個案，是去參加演唱會染疫，並非院內感染，雖做掛號工作會與民眾接觸，但活動範圍就是櫃台，且櫃台都有設置隔板，也全程戴口罩，傳染風險低，因此無民眾被匡列。

對此，衛生局未否認並表示，今日疫情狀況統一在下午2時30分對外說明；至於，該員工服務醫院是否會列入公共足跡史，衛生局則表示，經流行病感染專業判斷，若傳染風險低將不公開院名，相關環境也已完成清消，民眾不用太過擔心。

新冠肺炎 COVID-19

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