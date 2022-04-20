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新冠病毒威脅籠罩全國 專家曝台灣已慢慢進入緊急狀態

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
李秉穎說，一旦安養中心、長照機構爆發群聚疫情，國內醫療量能將備受考驗，目前看來已慢慢進入此緊急狀態。記者沈能元／攝影
李秉穎說，一旦安養中心、長照機構爆發群聚疫情，國內醫療量能將備受考驗，目前看來已慢慢進入此緊急狀態。記者沈能元／攝影

新北市中和一名兩歲男童染疫驟逝。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，現在最擔心是，收治兒童的醫療量能夠不夠？指揮中心須隨時檢討兒童醫療量能，而兒童接種疫苗是接下來的課題，另需檢討相關送醫行政流程有無需要改善的地方，因兒童與長者是現在的防疫重點，一旦安養中心、長照機構爆發群聚疫情，國內醫療量能將備受考驗，目前看來已慢慢進入此緊急狀態。

李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問。李秉穎說，前一段時間，社區未出現流行時，兒童確診病例很少，如去年5月社區疫情爆發時，兒童病房都用來收治成人患者，但往後兒童、長者確診患者卻可能增加。

目前雙北、基隆疫情升溫，是否中南部、花東疫情也很危急。「現在應該是全台灣都有風險。」李秉穎說，雙北地區因居住人口密集，人口數是占全國的大部分人口，因此確診患者多，但就疫情觀察，現在應該是全國各地都有風險。

有專家形容，疫情進展有如巴黎鐵塔會一樣的高聳，而台灣目前僅處於鐵塔基座的部分，因此確診人數破10萬是合理的估計。李秉穎說，若確診人數慢慢累積，一定會突破10萬人，甚至是百萬人，如世界上已經解封的國家，確診人數都是達到百萬人以上，如果疫情是慢慢上升，不影響醫療量能，這是比較理想的狀況。

指揮中心昨公布，全台一周內啟動輕症者居家照顧計畫，若同住家人出現發燒等症狀，直接當確診者處理，不用篩檢，同意這樣的說法嗎？李秉穎說，這時還是要進行篩檢，如可採用家用快篩試劑，如果快篩結果為陽性，就可以證實確診。

此外，匡列為居家隔離者的隔離天數是不是應該再縮短？李秉穎說，這部分是可以再縮短，但必須視居隔者接種疫苗的情形，從研究數據觀察，如果接種疫苗的人，即使染疫後，病毒的代謝時間會縮短，往後如果針對完全恢復的患者，且經快篩結果為陰性，可以重返職場上班，這在許多國家都已經是採行如此作法。

有專家表示，現在壓制疫情的關鍵，在於及時匡列、隔離接觸者，但因現在確診人數多，地方政府疫調速度不夠，恐導致疫情持續延燒。李秉穎說，這是有可能的，如去年疫情爆發時，就無法完整疫調，而接觸者必須自主隔離或檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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