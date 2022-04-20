4月20日疫情整理包／司法院民事廳員工身體不適 昨快篩陽性今PCR確診

新冠肺炎疫情猛爆，政府防疫政策在後苦苦追趕，眼看確診數字從百位數飆到千位數僅短短數天，指揮中心已決定一周內全國實施居家照護計畫。不過，看到準備許久的新北市，試辦居家照護就出現諸多問題，指揮中心若不讓計畫更周延，仍存民眾要自主應變心態，恐怕會應驗台北市長柯文哲的話－全台灣大亂。

2022-04-20 05:50