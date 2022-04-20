4月20日疫情整理包／司法院民事廳員工身體不適 昨快篩陽性今PCR確診
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
司法院民事廳一名專員因出現感冒症狀，昨下午快篩陽性，至醫院接受PCR採檢後，結果也呈現陽性，確定確診；這是繼台灣高等法院一名刑事庭法官PCR陽性確診後，司法大廈第二名確診案例。more...
屏縣截至4月19日止，縣內5歲以下確診幼童累計10人，其中2人收治在醫院，8人在集檢所。衛生局指出，年齡最小8個月幼童，因咳嗽情形未改善，由集中檢疫所轉至醫院收治，5歲以下確診幼童有2人收治在醫院，8人在集檢所照顧。more...
疫情快報
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