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扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

4月20日疫情整理包／司法院民事廳員工身體不適 昨快篩陽性今PCR確診

聯合新聞網 / 綜合報導
司法院員工昨快篩陽性今確診，院方昨晚緊急全院消毒。記者林孟潔／攝影
司法院員工昨快篩陽性今確診，院方昨晚緊急全院消毒。記者林孟潔／攝影

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