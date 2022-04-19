快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司法院民事廳員工不適快篩陽性 同事大驚引發騷動

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台灣高等法院一名男法官的小孩確診新冠肺炎，他昨日篩檢，PCR檢測結果為陽性，高院昨晚消毒，詎料司法院民事廳員工今也傳出快篩呈陽性。資料照片。記者王宏舜／翻攝
台灣高等法院一名男法官的小孩確診新冠肺炎，他昨日篩檢，PCR檢測結果為陽性，高院昨晚消毒，詎料司法院民事廳員工今也傳出快篩呈陽性。資料照片。記者王宏舜／翻攝

繼台灣高等法院一名刑事庭法官因家中小孩確診新冠肺炎，昨PCR檢測結果為陽性外，同在司法大廈上班的司法院民事廳員工今也傳出快篩陽性消息，民事廳成員緊急快篩。

位在台北市重慶南路上、總統府旁司法大廈，有司法院、懲戒法院、台灣高等法院刑事庭、台灣高等檢察署等單位，連續兩天傳出疫情訊息，不少員工憂心忡忡。

目前，和傳出快篩陽性的員工一起辦公的同仁、法官與廳長、副廳長，也都緊急快篩。而快篩陽性的員工，目前前往醫院做PCR檢測。

據了解，該員工因身體狀況欠佳，長官建議注意，未料快篩呈陽性，引發騷動。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

男友高燒快篩2次均為陰性 退燒後反而接到確診通知

解決快篩空窗期 江啟臣：實名快篩用郵寄

阿妹演唱會延燒南投+2 衛生局：今4確診3人打3劑被突破

花蓮今增74例 全中運210人快篩是否陰轉陽待縣府說明

相關新聞

4月19日足跡整理包／台南11圖卡花園夜市入列 屏東墾丁遊行程曝光

本土疫情延燒，今（19）日新增1727例確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入。其中包含800例為無症狀感染，個案分佈為新北市最多583例，其次為台北市287例、桃園市197例及基隆市1

兒童急診醫師不足 醫學會6聲明示警：疫情升溫恐難應付

新北市2歲男童確診新冠肺炎引發重症病逝，引發社會輿論。台灣兒童急診醫學會今發出6點聲明，提醒家長若孩子出現症狀或有相關危...

4月19日疫情整理包／宜蘭喜宴累計49人染疫 雲林龍鳳胎姐弟抓周確診

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

影／最後淨土馬祖失守爆4例！其中1例為縣府普篩揪出

馬祖今年首度出現確診病例！連江縣長劉增應表示，馬祖今日有4例確診，指標個案是在台灣與確診者同住，回到馬祖後感染另外2例。...

雲林消防局勤指中心傳1隊員確診 局本部124人全篩檢

雲林縣消防局勤務指揮中心有1名隊員確診，今日尚無案號，消防局表示，該員目前收治集中檢疫所，相關疫調及案情明天由縣府衛生局...

疫情大流行你被疫調了嗎？ 趕快到這裡查得到

新冠肺炎疫情大流行，指揮中心今公布本土新增確診病例數達1626人，創下疫情以來單日新高。面對如此大量確診者，疫調人員分身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。