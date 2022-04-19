司法院民事廳員工不適快篩陽性 同事大驚引發騷動

繼台灣高等法院一名刑事庭法官因家中小孩確診新冠肺炎，昨PCR檢測結果為陽性外，同在司法大廈上班的司法院民事廳員工今也傳出快篩陽性消息，民事廳成員緊急快篩。

位在台北市重慶南路上、總統府旁司法大廈，有司法院、懲戒法院、台灣高等法院刑事庭、台灣高等檢察署等單位，連續兩天傳出疫情訊息，不少員工憂心忡忡。

目前，和傳出快篩陽性的員工一起辦公的同仁、法官與廳長、副廳長，也都緊急快篩。而快篩陽性的員工，目前前往醫院做PCR檢測。

據了解，該員工因身體狀況欠佳，長官建議注意，未料快篩呈陽性，引發騷動。

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