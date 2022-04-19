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屏東增17本土個案 2名8個月大女嬰、1醫生確診

中央社 / 屏東縣19日電

屏東縣政府今天公布17例COVID-19確診個案，有9例為家族群聚感染，其中有2名8個月大女嬰確診；另有某醫院急診醫生確診，衛生局昨天召回病人、家屬和接觸醫護人員篩檢。

縣府發布新聞稿表示，17例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例中，其中有9例分屬3個家族群聚感染，恆春地區有2個家族，案37095、37096、37098及37099，為母親、兒子及2個8個月大的女嬰；另案37097及37881為一對母女；案37564、37565、37566為長治鄉某家庭1家3口的爸爸、媽媽及3歲女兒。

衛生局表示，3個家庭群聚案感染源仍在追溯，衛生局共匡列240人採檢，有182人居家隔離，自主健康管理58人。

另外，在追溯感染源的還有4例，為案37092、37094、37100及37882持續疫調中。其中案37094為某醫院急診醫生，院方於18日中午急診即停診，進行全面清消，同時召回看診的病人、家屬及接觸的醫護人員採檢，共146人全部陰性。

衛生局表示，17例中有4例與其他確診個案相關，案37093與高雄案32037接觸被匡列隔離，安排採檢陽性；案37563參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；另有案37567及案37880為職業軍人，分別在台南、台北服役，放假返家收到通知採檢確診。

縣府表示，目前全縣有11校11個班級停課，包括恆春工商、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小及海濱國小等，424人居家隔離。相關確診者足跡縣府已完成清消。

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣

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