葉元之疑違規脫口罩敬酒 衛生局：獲檢舉就調查
新北市議員葉元之昨晚出席廟會餐敘活動，遭民眾向媒體投訴未戴口罩逐桌敬酒。葉元之否認違規；衛生局表示，若接獲檢舉就會啟動調查，只要查證屬實，該開罰就開罰。
葉元之遭人向媒體投訴日前出席板橋區某宮廟舉辦廟會餐敘活動，曾違反防疫規定脫口罩逐桌敬酒，他對此表示，他受邀到場並上台致詞、唱歌都有戴口罩，後來有到多桌坐下向認識的朋友打招呼。
他表示，並無違規逐桌敬酒情事，但若因此造成民眾的誤會，他以後言行會更加謹慎。
新北市衛生局表示，目前並未接獲與葉元之相關的檢舉案件，依行政程序法規定，衛生局只要接獲民眾具名檢舉，一定會啟動調查，只要查證屬實，就會依相關法令進行裁罰。
衛生局表示，若有人違反防疫規定，歡迎民眾具名檢舉，市府會依檢舉的資料進行查處，不會有政治考量，該開罰就開罰；依中央流行疫情指揮中心3月28日公告修正防疫措施規定，宴席不得離席敬酒等社交互動，若查證葉元之違規屬實，可依傳染病防治法處以新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。
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