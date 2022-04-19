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柯文哲估全台700萬人確診 璩大成曝算法：4到8週將達顛峰

中央社 / 台北19日電
北市聯醫副總院長璩大成。圖／北市府提供
北市聯醫副總院長璩大成。圖／北市府提供

國內COVID-19本土疫情升溫，台北市聯醫總院長璩大成今天說，從Rt值及他國經驗推算，估台灣4到8週會達新增確診數字的巔峰，累計確診數恐達到700萬人，至少恐有2.3萬人為重症。

台北市議會今天上午舉行警政衛生委員會，新黨籍北市議員李慶元詢問，台北市長柯文哲日前指出台灣可能會有接近700萬人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這是怎麼推算出來的、大概要多久。

台北市立聯合醫院總院長、傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成回應，根據台北市政府的疫情儀表板，全台灣現在已經平了上一波疫情的紀錄，且持續延燒沒有要折返的跡象。

璩大成說明，理論上，有效再生數（Rt值）代表每個確診者可以傳染給多少人，Rt值越大代表確診人數越多，所以Rt值會在確診人數上升前先上升，不過這一波疫情卻是反過來，Rt值落後確診人數。

璩大成表示，這代表現在疫情與上一波不一樣，上次是確診人數少，但Rt值非常高，現在則是社區裡已經有多發且不可收拾的源頭，而Rt值不高，推測應該是COVID-19疫苗有效，加上公衛手段快速，所以疫苗要持續施打。

璩大成指出，台灣第3劑疫苗覆蓋率大概7到8成就要偷笑了，還要考慮有人打疫苗會沒效，所以比對韓國等國家的監測資料後，估算恐會有2到3成民眾染疫，台灣平均4到8週會達到新增確診數字的巔峰。

民進黨籍北市議員林世宗詢問，現在中、重症比率大概0.5%，人數會不會再升高。對此，璩大成說，若以2成民眾染疫來計算，全台460萬人會確診，至少2.3萬人會是中、重症，台北市就占了2600人，平均每天新增50人重症，光是這樣就已經受不了。

林世宗再問，所以如果重症率上升到1%，大家是不是就頭殼暈（台語）了。璩大成對此點頭，表示同意。

根據北市聯合醫院統計，截至4月9日，聯醫尚有214床專責病房可收治確診者，不過確診人數仍在上升，加上病床空出來後須靜置至少3小時才能清消、收治新病患，因此目前量能已接近緊繃。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲 璩大成

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