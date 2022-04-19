宅神兩兒子一陰一陽 朱學恒貼出確診通知單：請大家保重
宅神朱學恒昨（18日）在直播中表示兒子的教練確診，孩子要在家隔離，為了在家照顧未滿12歲的兒子，因而取消本週所有通告、活動。今天下午三時許，他在臉書貼出「確診通知單」，指出「我兩個兒子一陰一陽，請大家各自保重」。
朱學恒昨天在直播中表示，上週帶兒子到中和某間訓練場進行訓練，昨天下午卻接到警局電話通知教練確診，已經先幫孩子快篩是陰性。但因還不清楚兒子是否會被匡列、要不要居家隔離，因此先推掉本週所有活動，包含廣播節目也會請別人代班，他也請員工沒事的就不用到公司。
朱學恒強調，依照法規5到12歲的兒童不能單獨在家，因此兒子若要居隔、自主健康管理就得在家，而他也得當「兒童獄卒」。他解釋，會稱「獄卒」是因為要做的事情很多，包括監督孩子待房間、送食物給孩子、不能讓孩子與寵物玩，只能讓他出來上廁所。
今天中午，他帶兒子做完PCR檢測，還在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉絲專頁發文說自己「被關在小房間裡面」；下午3時許，他再貼出「確診通知單」，寫下「好的，如果你沒看過通知單，現在給你看看，我兩個兒子一陰一陽，請大家各自保重」。
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