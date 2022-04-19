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中鼎證實 台積電南科淨水廠工地1工程師確診
台積電南科再生淨水廠工地今（19）日傳出二位人員確診，台積電表示並非該公司員工而是承包人員。承包此工程的中鼎集團證實是該公司旗下子公司一位工程師，已協助入住防疫旅館，並匡列約7到8位相關接觸人員。
據了解，台南市衛生局也緊急派員清消，並進行全場快篩，詳細的疫情狀況，台南市長黃偉哲也將進一步說明。
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