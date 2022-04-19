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竹市+27足跡30處曝光 大潤發、麥當勞、國際影城入列

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市今天一口氣新增27名本土確診，市府持續疫調並公布14日至18日共30處確診者足跡點，包括大潤發購物中心湳雅店、麥當勞新竹經國二店、國際影城、雙星甜不辣等與多家超商、早餐店等。呼籲民眾若有足跡重疊，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

市府公布足跡共30處，不少是確診者曾經脫口罩內用的餐廳或小吃店，包括麥味登東大店、南大路的大眾小館、香北一路的ㄅㄨ早午餐與中華路三段的歐爹全日早午餐等，提醒民眾多加注意。

還有進出民眾不少的娛樂與購物商場也上榜，包括大潤發購物中心湳雅店、光南大批發、國際影城等，市府皆已通知營業場所進行清消。

市府衛生局提醒曾出入相關場所者，5月2日前進行自我健康監測，若有相關疑似症狀，請撥打0900-739779通報。

新竹市政府今天足跡更新，新增新竹轉運站。圖／市府提供
新竹市政府今天足跡更新，新增新竹轉運站。圖／市府提供
新竹市今天公布2張足跡表。圖／市府提供
新竹市今天公布2張足跡表。圖／市府提供

新冠肺炎 COVID-19 新竹 足跡

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