阿妹演唱會延燒南投+2 衛生局：今4確診3人打3劑被突破
南投縣今日公布4例確診個案，其中經中央通報確診的案37861、37862分別居住埔里、草屯鎮，上周五、六先後到桃園小巨蛋聽阿妹演唱會後不適，自行快篩陽性，採檢確診；案36676、37077，分別被外縣市確診同學、同事傳染。
衛生局擔心的是，4人中有3人皆已接種3劑疫苗，仍被病毒突破，疫情開始分散到南投市、埔里、草屯及集集等鄉鎮。
南投衛生局指出，案36676是集集鎮 22歲男性，已接種3劑疫苗，但與台南市確診案35933為同學關係，4月15日曾與同學聚餐，17日被匡列為密切接觸者，並有喉嚨異常，經PCR採檢陽性、CT值29.5，目前匡列密切接觸者同住家人3人，PCR採檢皆為陰性，已匡列居家隔離，公共足跡史為集集火車站。
案37077是南投市的35歲女性，同樣接種3劑疫苗，與台中市確診案30331為同事關係，4月13日被匡列密切接觸者匡列居家隔離，15日出現發燒，PCR採檢陰性，18日以家用快篩陽性後，經PCR採檢陽性、CT值14.47，目前匡列密切接觸者同住家人1人，PCR採檢皆為陰性，公共足跡史是南投家樂福，衛生局已通知業者完成內部環境清消。
案37861則是居住於埔里鎮32歲女性，已接種3劑疫苗，4月16日至桃園小巨蛋聽阿妹演唱會後，4月18日喉嚨不適，自行快篩3次皆陽性，至醫院採檢PCR陽性、CT值11.5，匡列密切接觸者同住家人4人、友人1人及外縣市親戚2人，共計7人，PCR採檢報告未出，曾在全家大坪頂店、全家籃城店、誠光藥局、全聯埔里中正店及大樹藥局埔里店活動，。
案37862是草屯鎮30歲女性，已接種2劑疫苗，4月15日至桃園小巨蛋聽阿妹演唱會， 4月18日出現喉嚨異常、咳嗽、全身倦怠、輕微發燒，自行快篩陽性，至醫院經PCR採檢陽性、CT值11.4，匡列密切接觸者同住家人4人、職場接觸者18人及友人1人，共計23人，皆已通知採檢PCR，報告未出，目前無縣內公共足跡史。
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