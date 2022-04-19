4月19日足跡整理包／台南11圖卡花園夜市入列 屏東墾丁遊行程曝光

本土疫情延燒，今（19）日新增1727例確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入。其中包含800例為無症狀感染，個案分佈為新北市最多583例，其次為台北市287例、桃園市197例及基隆市148例，《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
已不公布疫調足跡縣市：新北市
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基隆市今天新增新冠肺炎本土個案148例，創下單日新高。市長林右昌公布16名確診者公共場所活動史，足跡仍以消費地點為主，多家餐飲店入列，基隆廟口也有確診者造訪。
北市衛生局今下午發出7張足跡，公布案34704、34710、34725、34766、34783、36253、36842在北市公共場域足跡，涉及場域包含一蘭拉麵台灣台北本店別館、錢都日式涮涮鍋、哈吧餐酒館、Old rattan coffee荖藤咖啡、小林海產。
桃園今天新增197例，市府下午公布33處公共場所足跡，包括中壢威尼斯影城、Costco中壢店、忠貞市場、中壢仁海宮都入列。
新竹縣今天新增20例陽性感染個案，經疫調確診者足跡遍布竹北、湖口、竹東、關西、芎林、新豐，其中因5例確診為軍人，因此不乏營區周邊店家、軍用品店上榜，此外人潮密集處還有遠百竹北、體育館、高鐵站都再度入列。
新竹市今天一口氣新增27名本土確診，市府持續疫調並公布14日至18日共30處確診者足跡點，包括大潤發購物中心湳雅店、麥當勞新竹經國二店、國際影城、雙星甜不辣等與多家超商、早餐店等。3點半更新足跡表格，新增15、16日早上8點到8點15分曾到過新竹轉運站。
中央疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增12例確診個案，包括昨天縣府已公布的4例。新增確診者中，竹南鎮新南國小從昨晚到今天共3名學童確診，校方緊急從中午採取全校預防性停課2天，預計後天21日復課。
台中市今新增50例本土確診個案，創下新高記錄，市長盧秀燕表示，依台中市本土確診個案感染源樣態，分成已知群聚案10例、外縣市足跡史19例、感染源調查中21例。
彰化今天新增13例新冠肺炎確診個案，足跡有好省錢百貨永靖店、大村火車站區間車3287車次，特力屋員林店。
南投縣今日公布4例確診個案，其中經中央通報確診的案37861、37862分別居住埔里、草屯鎮，上周五、六先後到桃園小巨蛋聽阿妹演唱會後不適，自行快篩陽性，採檢確診；案36676、37077，分別被外縣市確診同學、同事傳染。
雲林縣今天新增8例確診個案，其中1例案36703是剛滿周歲的男童，有曾到外縣市參加抓周活動的足跡，出現發燒、流鼻水等類似感冒的症狀，收治負壓隔離病房，由爸爸陪病照顧；另有5例曾接觸確診個案、1例因頭痛及喉嚨不適快篩陽性，均收治外縣市集檢所，還有1例孕婦無症狀染疫，在外縣市醫院隔離治療。
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會公布3確診：案37561、案37562、案36706；案37561與一處火鍋店確診者足跡重疊，18日採檢後確診；案37562參加張惠妹演唱會；案36706是陸軍精忠營區陰轉陽個案；梅山家族群聚案18日篩檢589人，全數陰性過關。
嘉義市今新增2例本土確診個案，市府表示，案36704是40多歲女性、案36705為30多歲男性，兩人是同個公司員工，因為同職場的溪口鄉46歲男子16日確診，考量這兩人與他長時間接觸，匡列居家隔離，起初無症狀，衛生局安排採檢，PCR也呈陽性，立即安排收治，另匡列嘉市的居家隔離者4人，目前採檢都陰性。
台南今天新增45例，除了有7例仍在疫調，其他案例分別是某科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例。
高雄今天新增63例本土個案，其中9例居家隔離陰轉陽、16例有外縣市旅遊史，密切接觸者38例，新增最多。高雄市長陳其邁表示，38例中，有18例為同住家人、9例是餐飲娛樂、8例為職場環境，另有3例是高風險場域。陳其邁指出，高雄的娛樂場所群聚風險也逐漸排除，但跨縣市難以阻斷，疫情已進入社區傳播。
屏東縣今新增17例新冠確診個案，最受矚目的新案是案「37094」一名急診科醫師，他於18日採檢陽性確診，院方當天就緊急停診，並召回看診的病人、家屬及接觸的醫護人員採檢，共146人全部陰性，不過這名醫師的感染源仍待疫調釐清。
宜蘭今天新增61名確診個案，晶園會館喜宴案新增6人，其中2人是參加喜宴，4人是職場新增的同事與家人，參加喜宴的累積確診人數49人，以及衍生累積接觸者確診92人，合計達141人。
花蓮今天新增74人，其中有63人居家照護，傳播鏈分別是小加拿大補習班4人，衛福部花蓮醫院15人、外縣婚宴群聚17人、萬榮婚宴2人、奧斯卡餐廳1人、外縣市2人，疫調中33人。今傳有縣府地政處人員確診，匡列人員尚在檢驗中；全中運需要篩檢者為174人，目前都是陰性。
台東今天確診個案+9(3男6女)，CT值介於14.1-34.1、年齡在10多歲至70多歲；5例為成功廟宇進香團接觸者(2人居家隔離陰轉陽)、3例成功鎮感染源待釐清，1例為從高雄到綠島旅遊的案28673家人，居隔期間陰轉陽。
馬祖今年首度出現確診病例！連江縣長劉增應表示，馬祖今日有4例確診，指標個案是在台灣與確診者同住，回到馬祖後感染另外2例。另外，縣府昨天也做社區快篩，97人中篩出1例，是今年縣內第4例。
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