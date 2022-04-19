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破1500例 指揮中心：一周內啟動居家照護 居隔採檢調整

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內今天新增本土個案破1500例，隨疫情持續擴大，居家隔離對象大幅增加，指揮中心指揮官陳時中宣布調整居家隔離和居家檢疫的採檢，調整為第一次匡列採檢可改以快篩取代PCR，並改為有症狀才採檢，並於最後期滿再以快篩採檢。另外，一周內全國啟動確診者居家照護管理措施。

陳時中說明，自今年4月20日零時起，研判為確定病例密切接觸者之居家隔離及表定航班抵臺時間入境之居家檢疫對象，其採檢措施調整如下：

一、居家隔離對象：經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

二、居家檢疫對象：原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2天、4天實施之5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離/檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

圖／指揮中心提供
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