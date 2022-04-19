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本土確診增1626例、境外101例 死亡增2例

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
今日確診重症兩歲童死亡，指揮中心下午14時說明，左起為發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、藥師公會全聯會理事長黃金舜、醫療應變組副組長羅一鈞，第二排為藥師公會全聯會副秘書長邱建強。記者謝承恩／攝影
今日確診重症兩歲童死亡，指揮中心下午14時說明，左起為發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、藥師公會全聯會理事長黃金舜、醫療應變組副組長羅一鈞，第二排為藥師公會全聯會副秘書長邱建強。記者謝承恩／攝影

國內新增1727例COVID-19確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，另確診個案中新增2例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日確診數仍持續增加，入境者較多來自越南和印尼。昨日陽性率為9.27%，今日上午2航班為4.82%。

指揮中心表示，今日新增之1,626例本土病例，為825例男性、801例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月1日至4月19日，其中包含800例為無症狀感染。個案分佈為新北市(583例)，台北市(287例)，桃園市(197例)，基隆市(148例)，花蓮縣(74例)，高雄市(64例)，宜蘭縣(61例)，台中市(50例)，台南市(45例)，新竹市(27例)，新竹縣(20例)，屏東縣(17例)，苗栗縣及彰化縣(各12例)，雲林縣及台東縣(各8例)，南投縣(4例)，嘉義縣及連江縣(各3例)，嘉義市(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30297、案31553)，分別為90多歲及未滿5歲男性，皆於今年4月13日發病，分別於4月14日及4月15日確診，屬重度感染個案，其中90多歲男性個案已接種3劑COVID-19疫苗且具慢性病史。兩案於住院治療期間使用瑞德西韋等藥物治療，分別於4月16日及4月19日死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為42例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自中國、英國、澳大利亞及美國(各1例)移入，另97例調查中。入境日介於今年3月8日至4月18日。另今年4月17日公布之案33593、4月18日公布之案35823及案35890本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自馬來西亞、緬甸及美國移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,777,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,739,719例排除)，其中37,710例確診，分別為9,889例境外移入，27,767本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計198例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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