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中和確診男童腦幹水腫救不回 醫院：病程快速且症狀罕見
中和兩歲男童14日確診、傍晚昏迷，救護車卻遲至晚間7點6分才派車，今凌晨男童不幸身亡。
雙和醫院表示，有關感染COVID-19的2歲男童於本月(14日)緊急送至本院急診，到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。
雙和醫院說，在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。另外，本院為能集思廣益，爭取更多救治機會，於4月16日邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，期待盡速達到病情控制且加速治療效率。然男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨03時46分在父母陪伴下辭世。
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