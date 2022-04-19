新北市汐止長照機構爆群體染疫 28人確診

新北市汐止區某長照機構有位住民16日因身體不適送醫，經檢測確診染疫，新北市政社會局接獲通報後，立即派員為所有工作人員和住民71檢測PCR，目前有28人呈陽性反應，送醫收治。

汐止某長照機構日前有名住民快篩陽性，市府立即派員前往檢測PCR，若呈現陽性即送醫，陰性者則在機構內分艙分流。

新北市社會局老人福利科長林妏燕表示，該老人機構收容46位住民還有25位工作人員，他們16日發現有位住民快篩陽性，出現發燒症狀，立即送醫診治，經通報衛生局後，協調醫療團隊進入機構進行全面快篩及PCR檢測，截至18日晚間，有28位PCR呈陽性，送醫收治，目前掌握確診人員均為輕症。

林妏燕表示，他們已連續在17、18日清消該棟建築物，住民採分艙、分流方式照顧，全員後續進行相關健康監測，社會局也提供快篩劑等防疫物資支援備用。

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