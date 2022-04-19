快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慟！侯友宜證實：中和2歲確診男童 昨深夜離世

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜稍早證實，中和2歲男童在昨天深夜因病離世。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜稍早證實，中和2歲男童在昨天深夜因病離世。記者江婉儀／攝影

中和2歲男童確診後突發重症，外界非常關心。新北市長侯友宜今天被問及小男童的狀況，起初不發一語數秒，侯友宜才說，小男童在昨天半夜的時候已經離世。對於小兒的就醫指引，侯友宜說，中央在明天會召開會議，認為相關內容要重新擬定好方向。

侯友宜證實男童已經離開人世，在半夜的時候走了，非常難過不捨，雖然我們盡了全力，雙和醫院台大醫院所有小兒重症科的專家，在第一時間跟市府團隊跟衛生局極力搶救小弟弟的生命，過程當中再怎麼盡力，沒有挽回小弟弟的生命深感自責，希望小弟弟能夠平安，這是最大的心願，從第一時間不斷關關懷，他也跟家長視訊，希望挽救這條小生命。

侯友宜表示，在這過程中，他們也知道小弟弟的爸媽心情非常哀痛，他身為父母完全可以體會了解，為了這件事情，中央的傳染病防治相關規範，在這麼多限制底下，要快速的調整，中央也在明天要召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引，要重新就好擬定方向。

侯友宜說，面對疫情瞬息萬變，中央跟地方要隨時做好應變措施，所以希望明天藉由這個事件，可以找出一個更好的解決的方式，面對未來，孩子們的父母跟家人依然在醫院救治，會持續關懷在醫院的狀況，大家一起努力，希望不斷關懷，也記得這個事件，傳染病防治法相關規定真的該調整，也是剛剛在講居家隔離居家照顧要想辦法快速調整，才能減少民怨。

中和這名兩歲確診重症男童的父親先於13日確診，當天6歲女兒也確診，母親打119被要求在家隔離。14日兩歲男童開始發燒，母親帶著兩個孩子步行前往醫院PCR，但篩檢後院方僅給退燒藥即要求回家等待，當天下午4時高燒男童開始陷入昏迷，父母約下午5點開始多方聯絡，求助無門，直到晚間7點半男童才被送入醫院。

林父曾說，從5點初不斷撥打衛生所電話沒人接，1922說要聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球，忍不住哭泣「我就是太守法傻呼呼等，若我直接去醫院或許我的孩子就不會重症！」經部立雙和醫院搶救，並與台大兒科重症相關醫師共同會診治療，最終仍發生憾事。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中和確診男童腦幹水腫救不回 醫院：病程快速且症狀罕見

新北告急缺人及快篩試劑 市府召募退休醫護抗疫

現在只是海浪！侯友宜喊話中央：快篩試劑嚴重不足

市府臉書灌爆要求公布足跡 侯友宜：其他地方不危險？

相關新聞

4月19日足跡整理包／台南11圖卡花園夜市入列 屏東墾丁遊行程曝光

本土疫情延燒，今（19）日新增1727例確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入。其中包含800例為無症狀感染，個案分佈為新北市最多583例，其次為台北市287例、桃園市197例及基隆市1

兒童急診醫師不足 醫學會6聲明示警：疫情升溫恐難應付

新北市2歲男童確診新冠肺炎引發重症病逝，引發社會輿論。台灣兒童急診醫學會今發出6點聲明，提醒家長若孩子出現症狀或有相關危...

4月19日疫情整理包／宜蘭喜宴累計49人染疫 雲林龍鳳胎姐弟抓周確診

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

影／最後淨土馬祖失守爆4例！其中1例為縣府普篩揪出

馬祖今年首度出現確診病例！連江縣長劉增應表示，馬祖今日有4例確診，指標個案是在台灣與確診者同住，回到馬祖後感染另外2例。...

雲林消防局勤指中心傳1隊員確診 局本部124人全篩檢

雲林縣消防局勤務指揮中心有1名隊員確診，今日尚無案號，消防局表示，該員目前收治集中檢疫所，相關疫調及案情明天由縣府衛生局...

疫情大流行你被疫調了嗎？ 趕快到這裡查得到

新冠肺炎疫情大流行，指揮中心今公布本土新增確診病例數達1626人，創下疫情以來單日新高。面對如此大量確診者，疫調人員分身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。