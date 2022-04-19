慟！侯友宜證實：中和2歲確診男童 昨深夜離世

中和2歲男童確診後突發重症，外界非常關心。新北市長侯友宜今天被問及小男童的狀況，起初不發一語數秒，侯友宜才說，小男童在昨天半夜的時候已經離世。對於小兒的就醫指引，侯友宜說，中央在明天會召開會議，認為相關內容要重新擬定好方向。

侯友宜證實男童已經離開人世，在半夜的時候走了，非常難過不捨，雖然我們盡了全力，雙和醫院台大醫院所有小兒重症科的專家，在第一時間跟市府團隊跟衛生局極力搶救小弟弟的生命，過程當中再怎麼盡力，沒有挽回小弟弟的生命深感自責，希望小弟弟能夠平安，這是最大的心願，從第一時間不斷關關懷，他也跟家長視訊，希望挽救這條小生命。

侯友宜表示，在這過程中，他們也知道小弟弟的爸媽心情非常哀痛，他身為父母完全可以體會了解，為了這件事情，中央的傳染病防治相關規範，在這麼多限制底下，要快速的調整，中央也在明天要召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引，要重新就好擬定方向。

侯友宜說，面對疫情瞬息萬變，中央跟地方要隨時做好應變措施，所以希望明天藉由這個事件，可以找出一個更好的解決的方式，面對未來，孩子們的父母跟家人依然在醫院救治，會持續關懷在醫院的狀況，大家一起努力，希望不斷關懷，也記得這個事件，傳染病防治法相關規定真的該調整，也是剛剛在講居家隔離居家照顧要想辦法快速調整，才能減少民怨。

中和這名兩歲確診重症男童的父親先於13日確診，當天6歲女兒也確診，母親打119被要求在家隔離。14日兩歲男童開始發燒，母親帶著兩個孩子步行前往醫院PCR，但篩檢後院方僅給退燒藥即要求回家等待，當天下午4時高燒男童開始陷入昏迷，父母約下午5點開始多方聯絡，求助無門，直到晚間7點半男童才被送入醫院。

林父曾說，從5點初不斷撥打衛生所電話沒人接，1922說要聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球，忍不住哭泣「我就是太守法傻呼呼等，若我直接去醫院或許我的孩子就不會重症！」經部立雙和醫院搶救，並與台大兒科重症相關醫師共同會診治療，最終仍發生憾事。

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