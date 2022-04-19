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4月19日疫情整理包／宜蘭喜宴累計49人染疫 雲林龍鳳胎姐弟抓周確診

聯合新聞網 / 綜合報導
雲林縣衛生局長曾春美說明確診個案案情。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣衛生局長曾春美說明確診個案案情。記者陳苡葳／翻攝

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


桃園市警局桃園分局確診達20人爆群聚感染事件，市警局長陳國進今天下午至平鎮分局慰問及檢視防疫調度，他表示，桃園分局疫情主要來自泡茶區，他要求各分局短期停止泡茶群聚，嚴加控管疫情擴大，偵查及業務警力不足，刑大、保大人力支援。more...


台大醫院9B外科病房也傳出群聚案，院方發出簡訊通知，總計4人確診、156人匡列居家隔離，但因人力不足，院方啟動醫療人力提前返回工作計畫。more...


屏東縣政府今天公布17例COVID-19確診個案，有9例為家族群聚感染，其中有2名8個月大女嬰確診；另有某醫院急診醫生確診，衛生局昨天召回病人、家屬和接觸醫護人員篩檢。more...


馬祖今年首度出現確診病例！連江縣長劉增應表示，馬祖今日有4例確診，指標個案是在台灣與確診者同住，回到馬祖後感染另外2例。more...


澎湖縣府疫情指揮中心今天公布第4至6例確診個案及足跡，尚未有案號。縣府表示，澎湖國際海上花火節仍如期舉行，但以最高防疫規格，呼籲業者與旅客配合。more...


宜蘭今天新增61名確診，其中5人是到花蓮參加全中運的輕艇選手染疫，縣內已有17所學校全校停課，縣長林姿妙指示衛生局協調醫療團隊兵分8路到學校提供服務，預計今天篩檢2036人，呼籲縣民務必落實防疫規定。more...


雲林縣新增8例確診個案，其中1例案36703是剛滿周歲的男童，有曾到外縣市參加抓周活動的足跡，出現發燒、流鼻水等類似感冒的症狀，收治負壓隔離病房，由爸爸陪病照顧；另有5例曾接觸確診個案、1例因頭痛及喉嚨不適快篩陽性，均收治外縣市集檢所，還有1例孕婦無症狀染疫，在外縣市醫院隔離治療。more...


雲林縣今天確診的8人中，有1例才剛滿周歲，曾到外縣市參加抓周及活動，前天下午出現咳嗽、流鼻水，晚上發燒，就醫採檢結果陽性，Ct值13.2，目前病況類似一般感冒症狀。more...


花蓮今天新增74人，其中有63人居家照護，傳播鏈分別是小加拿大補習班4人，衛福部花蓮醫院15人、外縣婚宴群聚17人、萬榮婚宴2人、奧斯卡餐廳1人、外縣市2人，疫調中33人。今傳有縣府地政處人員確診，匡列人員尚在檢驗中；全中運需要篩檢者為174人，目前都是陰性。more...


彰化今天新增13例新冠肺炎確診個案，有4人是5歲以下兒童，彰化縣衛生局長葉彥伯說，兒童免疫功能未齊全，併發症變化快，5歲以下個案兒童增加要特別關注，彰化縣宣布啟動兒童醫院緊急應變機制。more...


苗栗縣新增12例確診個案，包括昨天縣府已公布的4例。新增確診者中，竹南鎮新南國小從昨晚到今天共3名學童確診，校方緊急從中午採取全校預防性停課2天，預計後天21日復課。more...


台南市新增45名本土確診個案，分別是某科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源疫調中7例。more...


基隆市長林右昌今天下午說明新冠肺炎疫情狀況，中央公布與基隆相關新增148例個案，絕大多數無症狀，少數是輕症，最大宗是家庭群聚衍生相關共36例，其次是與本市職場相關共32例。與外縣市相關8例中，有1名個案4月10、15日兩度參加阿妹演唱會。more...


南投縣今日公布4例確診個案，其中經中央通報確診的案37861、37862分別居住埔里、草屯鎮，上周五、六先後到桃園小巨蛋聽阿妹演唱會後不適，自行快篩陽性，採檢確診；案36676、37077，分別被外縣市確診同學、同事傳染。more...


嘉義市今新增2例本土確診個案，市府表示，案36704是40多歲女性、案36705為30多歲男性，兩人是同個公司員工，因為同職場的溪口鄉46歲男子16日確診，考量這兩人與他長時間接觸，匡列居家隔離。more...


嘉義縣長翁章梁公布3確診：案37561、案37562、案36706；案37561與一處火鍋店確診者足跡重疊，18日採檢後確診；案37562參加張惠妹演唱會。more...


台東縣今日新增9名確診者，6女、3男，CT值分別介於14.1~34.1之間。其中多數與成功進香團有關連，且9名確診者中，有3名居隔期間陰轉陽，縣府表示，成功國小及新港國中因有學生確診，要停課至本月22日。more...


高雄今天新增63例本土個案，其中9例居家隔離陰轉陽、16例有外縣市旅遊史，密切接觸者38例，新增最多。高雄市長陳其邁表示，38例中，有18例為同住家人、9例是餐飲娛樂、8例為職場環境，另有3例是高風險場域。more...


疫情持續延燒，新竹市今天新增27名27名本土確診個案。竹市府衛生局今天下午說明，其中8例是居家隔離期間採檢「陰轉陽」確診，18例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者或曾有前往高風險區域旅遊史者 ，還有1例新增個案尚在疫調中。more...


台北農產公司再度淪陷，從17日到今日共累積11人確診。北農主秘路全利證實，17日有接獲2人通報、18日5人通報，今天也有4人回報，當下以立即清消、加大拍賣距離、加強人流管制，在調度人員後皆正常營運，已準備100多個快篩試劑供員工使用。more...


新竹縣今天（19日）新增20例陽性感染個案，其中湖口營區有2軍人確診，因此營區昨天緊急匡列106人採檢，另外根據衛生局疫調，今天新增確診者中，有3人曾參加阿妹演唱會、1人曾參加宮廟遶境，民眾若自覺有風險，可前往醫院篩檢。more...


新冠肺炎疫情嚴峻，本土確診新增患者連續多天破千例，各醫院也陸續傳出醫事人員染疫。台北醫學大學附設醫院今傳出一名麻醉科護理師染疫，院方發出聲明證實，一名麻醉科同仁於4月17日居家快篩陽性，經PCR篩檢確認為陽性個案，並對該名確診同仁的相關接觸者予以匡列，共採檢111人，其中4人PCR篩檢結果呈現陽性，這起事件是否為院內感染，仍尚待釐清。more...


台北市長柯文哲、副市長黃珊珊13日和確診賓客開會被匡列隔離，2人PCR陰性，仍須居隔至24日。不過今天又傳出出席同場會議的交通局運輸資訊科員工確診，該成員昨晚PCR後，今早收到確診通知，目前交通局6樓北區實施軟性封鎖，預計有70名員工會被匡列，快篩中，感染源是否為確診外賓尚待衛生局疫調。more...


新北市汐止區某長照機構有位住民16日因身體不適送醫，經檢測確診染疫，新北市政社會局接獲通報後，立即派員為所有工作人員和住民71檢測PCR，目前有28人呈陽性反應，送醫收治。more...


桃園警分局昨天驚傳偵查隊小隊長確診，多人快篩陽性，分局今天早上發聲明，偵查隊及埔子派出所全員274人經PCR篩檢後，截至目前共16人陽性，全居家隔離治療，分局也啟動分流、分組上班機制，並配合衛生局疫調匡列。more...

新冠肺炎 COVID-19

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