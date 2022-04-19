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4月19日疫情整理包／宜蘭喜宴累計49人染疫 雲林龍鳳胎姐弟抓周確診
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
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COVID-19確診個案，有9例為家族群聚感染，其中有2名8個月大女嬰確診；另有某醫院急診醫生確診，衛生局昨天召回病人、家屬和接觸醫護人員篩檢。more...
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新冠肺炎確診個案，有4人是5歲以下兒童，彰化縣衛生局長葉彥伯說，兒童免疫功能未齊全，併發症變化快，5歲以下個案兒童增加要特別關注，彰化縣宣布啟動兒童醫院緊急應變機制。more...
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疫情快報
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