5天都在台北小巨蛋 北市證實：阿妹演唱會工讀生確診

台北市今新增270例本土，北市下午及晚間共計發出27張足跡（下午14張、晚間13張），其中案36075參加阿妹演唱會4月12日場次，坐在演唱會特E區，而案35371則是在10日、12日、13日、15日、16日下午2時至晚間10時都在台北小巨蛋。

北市衛生局發言人紀玉秋表示，已經以九宮格方式，匡列案36075座位的前後左右民眾，而案35371則是張惠妹演唱會臨時工作人員，主要負責動線引導，與其他人員沒有太多密切接觸。

紀玉秋呼籲，曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。 北市衛生局證實，案35371為張惠妹演場會臨時工作人員。圖／北市衛生局提供

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