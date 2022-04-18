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總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

5天都在台北小巨蛋 北市證實：阿妹演唱會工讀生確診

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局證實，案35371為張惠妹演場會臨時工作人員。圖／聲動娛樂提供
北市衛生局證實，案35371為張惠妹演場會臨時工作人員。圖／聲動娛樂提供

台北市今新增270例本土，北市下午及晚間共計發出27張足跡（下午14張、晚間13張），其中案36075參加阿妹演唱會4月12日場次，坐在演唱會特E區，而案35371則是在10日、12日、13日、15日、16日下午2時至晚間10時都在台北小巨蛋

北市衛生局發言人紀玉秋表示，已經以九宮格方式，匡列案36075座位的前後左右民眾，而案35371則是張惠妹演唱會臨時工作人員，主要負責動線引導，與其他人員沒有太多密切接觸。

紀玉秋呼籲，曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。

北市衛生局證實，案35371為張惠妹演場會臨時工作人員。圖／北市衛生局提供
北市衛生局證實，案35371為張惠妹演場會臨時工作人員。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 張惠妹 小巨蛋

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