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總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

新北確診少年趴趴走被罰150萬 女友涉染疫「外出倒垃圾」遭調查

中央社 / 新北18日電
三峽區一名18歲男子，14日採檢PCR陽性確診，並放到個人IG限時動態說自己「恭喜中獎」，不過之後卻放上一連串外出遊玩購物及打球等動態。圖／取自IG
三峽區一名18歲男子，14日採檢PCR陽性確診，並放到個人IG限時動態說自己「恭喜中獎」，不過之後卻放上一連串外出遊玩購物及打球等動態。圖／取自IG

新北市三峽區18歲男子確診須居家照護時，手機放在家中外出打球購物，遭重罰新台幣150萬元；他的染疫女友因IG留言內容而涉違規外出倒垃圾，台北市衛生局調查中。

新北市衛生局證實，家住三峽區的違規男子是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護個案，4月14日核酸檢測（PCR）陽性，全家及女友等接觸者採檢皆陽性，因此，這名男子全家接受居家照護。

由於這名男子居家照護期間涉違規外出與人打籃球，還為女友購買生日禮物，男子將相關過程拍照上傳網路，引起衛生局注意並會同警方前往查證後，確認違規外出，已依法強制將這名男子移送集中檢疫所。

衛生局表示，這名男子明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG（Instagram）發文，公然挑戰公權力，將裁罰150萬元罰鍰。

不料，遭罰男子的女友也在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。衛生局今晚證實，已得知女子IG 留言涉違反防疫規定，經查這名女子住在台北市，目前已通知北市衛生局調查中。

新冠肺炎 COVID-19

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