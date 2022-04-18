新北確診少年趴趴走被罰150萬 女友涉染疫「外出倒垃圾」遭調查
新北市三峽區18歲男子確診須居家照護時，手機放在家中外出打球購物，遭重罰新台幣150萬元；他的染疫女友因IG留言內容而涉違規外出倒垃圾，台北市衛生局調查中。
新北市衛生局證實，家住三峽區的違規男子是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護個案，4月14日核酸檢測（PCR）陽性，全家及女友等接觸者採檢皆陽性，因此，這名男子全家接受居家照護。
由於這名男子居家照護期間涉違規外出與人打籃球，還為女友購買生日禮物，男子將相關過程拍照上傳網路，引起衛生局注意並會同警方前往查證後，確認違規外出，已依法強制將這名男子移送集中檢疫所。
衛生局表示，這名男子明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG（Instagram）發文，公然挑戰公權力，將裁罰150萬元罰鍰。
不料，遭罰男子的女友也在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。衛生局今晚證實，已得知女子IG 留言涉違反防疫規定，經查這名女子住在台北市，目前已通知北市衛生局調查中。
▪【疫情專題】4月18日新增本土1,390例、境外移入90例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言