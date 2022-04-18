快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖4月18日晚再增1確診案例 3天已累計4例

中央社 / 澎湖縣18日電
澎縣府加強機場等相關足跡清消。圖／澎湖縣府提供
澎縣府加強機場等相關足跡清消。圖／澎湖縣府提供

澎湖今天晚間再增1名確診案例，是與先前確診、同在八大行業工作的同事，目前收治在三總澎湖分院，症狀屬輕微，狀況穩定。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，澎湖前2天所發生的2起確診案例，目前收治在三總負壓隔離病房，目前共匡列有79人，居家隔離有27人，其中自宅有23人、興仁集中安置所4人，自主健康管理有52人。

陳其育今晚證實澎湖再增1名確診者，是29歲的女子，與今天稍早確診的21歲女子是同在馬公八大行業的女子，目前PCR採檢，CT值為14.7，同樣收治在三總負壓病房，衛生局也漏夜進行疫調與足跡調查。疫情升溫，澎湖自16日起也首傳確診案例後，3天來已累計有4例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

票根別丟！全家霜淇淋、酷繽沙、經典美式「買1送1」　澎湖花火節加碼超商好康

澎湖第二例 民宿男員工確診 匡列42人採檢均陰性

澎湖晚間增一民宿員工確診 累積2人確診

柯文哲、黃珊珊已主動隔離 北市證實：接觸澎湖團確診者

相關新聞

北市再曝13張足跡 阿妹演唱會、南港國小都有確診足跡

國內本土疫情升溫，台北市今新增270例本土，北市衛生局下午發出14張足跡後，晚間再曝光13張足跡，公布案32485、32818、34702、34730、34790...

澎湖4月18日晚再增1確診案例 3天已累計4例

澎湖今天晚間再增1名確診案例，是與先前確診、同在八大行業工作的同事，目前收治在三總澎湖分院，症狀屬輕微，狀況穩定

OOC帛琉返台確診增加 外交部：累積12人確診均屬輕症

環保署長張子敬率團赴帛琉，並參加「我們的海洋大會」（OOC），16日返國後，陸續出現確診案例；外交部今表示，除了已向外界...

獨／疫情燒進國教署 教部證實1員工確診辦公室大清消

國內本土疫情延燒，也燒進公家機關。據本報掌握，教育部國教署台中辦公室有員工確診，教育部稍早也證實，國教署台中辦公室有1名...

小孩確診 台灣高等法院刑事庭法官PCR陽性

台灣高等法院一名刑事庭法官因家裡的小孩確診新冠肺炎，法官今日篩檢，PCR檢測結果為陽性。高院已請同庭審判長、法官、書記官...

總統府又出現疫情 委外工作人員確診沒和官員接觸

總統府又出現疫情，總統府發言人張惇涵今天表示，一名委外廠商駐點總統府工作人員於晚間稍早通報確診。該名人員為委外廠商駐點總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。