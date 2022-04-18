澎湖4月18日晚再增1確診案例 3天已累計4例

澎湖今天晚間再增1名確診案例，是與先前確診、同在八大行業工作的同事，目前收治在三總澎湖分院，症狀屬輕微，狀況穩定。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，澎湖前2天所發生的2起確診案例，目前收治在三總負壓隔離病房，目前共匡列有79人，居家隔離有27人，其中自宅有23人、興仁集中安置所4人，自主健康管理有52人。

陳其育今晚證實澎湖再增1名確診者，是29歲的女子，與今天稍早確診的21歲女子是同在馬公八大行業的女子，目前PCR採檢，CT值為14.7，同樣收治在三總負壓病房，衛生局也漏夜進行疫調與足跡調查。疫情升溫，澎湖自16日起也首傳確診案例後，3天來已累計有4例。

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