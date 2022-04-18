北檢1法警PCR陽性 快篩26名接觸者晚間大消毒

台北地檢署1名法警15日晚出現類似感冒症狀，昨天核酸檢測（PCR），今天上午接獲通知並通報北檢採檢結果為陽性。緊急快篩26名曾接觸的同事，北檢晚間將全面性消毒。

北檢表示，這名員工上週曾到署上班，上班期間全程配戴口罩；北檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變小組今天接獲通知後，即啟動應變機制，先行造冊與這名員工於4月15日有症狀前3天的所有接觸同仁共26人，建議進行抗原快篩或核酸檢測，目前結果均為陰性。

北檢指出，已通知造冊同仁即日起居家辦公，進行自我健康監測，告知務必配戴口罩，注意個人衛生，留意身體狀況，若有不適症狀，要立刻就醫。且將已知資訊主動提供衛生主管機關及相關業務接觸機關。

北檢已就這名法警可能接觸的辦公區域消毒完畢，並將於晚間進行全部辦公區域大面積消毒。

另外，為避免疫情擴散，北檢提醒其他同仁若曾與這名法警面對面交談超過15分鐘、共餐或有其他密切接觸情形者，可向總務科或人事室領取北檢採購的家用抗原快篩試劑使用，並將採檢結果通報單位主管及人事室。

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