花蓮新增57例確診 秀林鄉滿月宴群聚感染未退燒
花蓮今天新增57例COVID-19確診，秀林鄉和中部落因有民眾參加宜蘭婚宴染疫，回到部落又參加滿月宴群聚感染，今天新增11人，衛生局評估目前無退燒跡象，部落500多人緊急安排快篩。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增57例，今年確診人數累計632人，目前住院有125人，居家照護新增99人、累積230人。
衛生局長朱家祥表示，衛生福利部花蓮醫院感染鏈今天新增13例，包括醫護人員7人、院外4人、病患前往領藥匡列確診1人，另外其他還有1人，總計院內（不含外溢者）感染人數高達158人，不過疫情逐漸收斂中。
秀林鄉和中部落滿月宴感染源是案32407因曾到宜蘭參加婚宴染疫，導致群聚延伸，今天新增11例，包括昨天慶豐年餐廳的確診個案，都是參加滿月宴而延伸，目前還無退燒跡象；由於和中部落居民大多在台泥、亞泥工作，500多人昨天起緊急安排在國軍花蓮總醫院快篩，目前皆為陰性。
萬榮鄉部落婚宴新增5人，包括護理師、學生、導遊等；小加拿大美語補習班增4人；外縣市5人；疫調中19人。
花蓮列疫情高風險區，朱家祥表示，中央撥發的10萬劑快篩試劑已於昨天傍晚送抵花蓮縣衛生局不跟進基隆執行「類普篩」，將針對確診者的密切接觸者、職場等執行快篩。團體透過單位造冊申請，個人則透過基層診所看診，由醫師評估後快篩。
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