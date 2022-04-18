澎湖再添1確診 3天累計3例
澎湖今天新增1例COVID-19確診，為20歲女子，症狀屬輕微，由於女子在八大行業場所工作，縣府全面清消與疫調中，澎湖3天已累計3例確診。
澎湖縣政府疫情指揮中心今天再舉行視訊記者會，由發言人陳其育與建設處長王鏘魁、衛生局長蕭靜蓉等人共同主持，報告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫最新進度。
陳其育表示，澎湖前2天所發生的2起確診案例，目前共匡列79人，居家隔離27人，自主健康管理52人。
陳其育並表示，今天再新增1例確診，已打3劑疫苗的20歲女子，今天凌晨因咳嗽等前往三總急診，經PCR採檢，Ct值11.4，尚屬輕症，收治在三總澎湖分院，生命跡象穩定，由於女子在八大行業場所工作，縣府全面清消與疫調中。
陳其育表示，中央目前防疫作為以正常生活、積極防疫原則下，未禁止大型活動舉行，因此澎湖國際海上花火節，將如期舉行，除非中央有限制大型活動，再作考量，並籲民眾儘速完成疫苗和追加劑施打，以保護自己和他人。
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