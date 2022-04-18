快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

澎湖再添1確診 3天累計3例

中央社 / 澎湖縣18日電

澎湖今天新增1例COVID-19確診，為20歲女子，症狀屬輕微，由於女子在八大行業場所工作，縣府全面清消與疫調中，澎湖3天已累計3例確診。

澎湖縣政府疫情指揮中心今天再舉行視訊記者會，由發言人陳其育與建設處長王鏘魁、衛生局長蕭靜蓉等人共同主持，報告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫最新進度。

陳其育表示，澎湖前2天所發生的2起確診案例，目前共匡列79人，居家隔離27人，自主健康管理52人。

陳其育並表示，今天再新增1例確診，已打3劑疫苗的20歲女子，今天凌晨因咳嗽等前往三總急診，經PCR採檢，Ct值11.4，尚屬輕症，收治在三總澎湖分院，生命跡象穩定，由於女子在八大行業場所工作，縣府全面清消與疫調中。

陳其育表示，中央目前防疫作為以正常生活、積極防疫原則下，未禁止大型活動舉行，因此澎湖國際海上花火節，將如期舉行，除非中央有限制大型活動，再作考量，並籲民眾儘速完成疫苗和追加劑施打，以保護自己和他人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台南新增22確診 5例感染源疫調中

輝瑞兒童疫苗採購卡關 陳時中：外力干預不多

票根別丟！全家霜淇淋、酷繽沙、經典美式「買1送1」　澎湖花火節加碼超商好康

澎湖第二例 民宿男員工確診 匡列42人採檢均陰性

相關新聞

北市再曝13張足跡 阿妹演唱會、南港國小都有確診足跡

國內本土疫情升溫，台北市今新增270例本土，北市衛生局下午發出14張足跡後，晚間再曝光13張足跡，公布案32485、32818、34702、34730、34790...

澎湖4月18日晚再增1確診案例 3天已累計4例

澎湖今天晚間再增1名確診案例，是與先前確診、同在八大行業工作的同事，目前收治在三總澎湖分院，症狀屬輕微，狀況穩定

OOC帛琉返台確診增加 外交部：累積12人確診均屬輕症

環保署長張子敬率團赴帛琉，並參加「我們的海洋大會」（OOC），16日返國後，陸續出現確診案例；外交部今表示，除了已向外界...

獨／疫情燒進國教署 教部證實1員工確診辦公室大清消

國內本土疫情延燒，也燒進公家機關。據本報掌握，教育部國教署台中辦公室有員工確診，教育部稍早也證實，國教署台中辦公室有1名...

小孩確診 台灣高等法院刑事庭法官PCR陽性

台灣高等法院一名刑事庭法官因家裡的小孩確診新冠肺炎，法官今日篩檢，PCR檢測結果為陽性。高院已請同庭審判長、法官、書記官...

總統府又出現疫情 委外工作人員確診沒和官員接觸

總統府又出現疫情，總統府發言人張惇涵今天表示，一名委外廠商駐點總統府工作人員於晚間稍早通報確診。該名人員為委外廠商駐點總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。