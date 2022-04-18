嘉義梅山某旅行社業者 家族9人全染疫
嘉義縣今天10人確診COVID-19，在梅山經營旅行社的家族9人全染疫，包括4名小孩；另有1名男子參加張惠妹演唱會後確診。衛生局進行擴大疫調，首波接觸者篩檢均為陰性。
嘉義縣長翁章梁今天在疫情說明線上記者會表示，嘉義縣今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，疫情升溫，縣府在梅山鄉立幼兒園及大林慈濟醫院開設篩檢站，首波接觸者84人PCR篩檢均為陰性。
翁章梁說，在梅山經營旅行社的家族共9人，從60歲祖母（案35929）、32歲兒子（案35927）、31歲媳婦（案35926）、25歲女兒（案35925）、27歲女婿（案35642）到4名孫兒（3名幼稚園學童及1名10個月嬰兒）全染疫。
翁章梁指出，另外，民雄鄉蜀川麻辣鴛鴦鍋36歲的老闆（男、案35924）4月10日參加張惠妹演唱會後確診，與他一同去聽張惠妹演唱會的妹妹，採檢陰性。
衛生局長趙紋華表示，這10名染疫者都是輕症或無症狀，已安排到醫院治療或至集中檢疫所，梅山鄉立幼兒園全園停課一天清消，兩班幼幼班停課10天，染疫者在縣內的相關足跡皆已清消，縣府擴大疫調中。
趙紋華指出，Omicron新型變異株傳播率高，且幼兒尚未接種疫苗，成人應完整接種3劑疫苗，才能降低幼兒感染風險，也要避免出入人多擁擠的場域，減少不必要移動、集會，落實戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人。
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