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總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

屏東增21例 東港某家族爺孫共8人染疫

中央社 / 屏東縣18日電

屏東縣今天有21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中以東港某家族8例確診最多，因應離島小琉球今有3例確診，今、明2天將在三隆宮設立篩檢站。

屏東副縣長吳麗雪今與衛生局長施丞貴舉行「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上記者會，公布今天屏東縣新增的21例確診案中，分為4個家族群聚共有15例、與確診案相關4例，尚有2例在疫調中，匡列563；屏東目前已有9校9班停課。

施丞貴指出，家庭群聚案中以東港某個家族8例最多，從祖父、父母、姐妹到伯父、堂弟，年紀最小2歲、最年長65歲均染疫，包含（案35269）、（案35274）、（案35643）、（案35644）、（案35645）、（案35646）、（案35647）、（案35648）。另外（案36170）為該家族工作場所同事，感染源仍在釐清中。

另外，一對母子（案35271）、（案35273）；小琉球一對夫妻（案35650）、（案35932），也是家庭群聚，感染源追溯中。

至於天上人間衍生案有4案，其中（案35651）、（案35652）、（案35653）為1家3人確診，包括母親及3歲、1歲幼童；（案35268）都是間接接觸確診者而染疫。該案累計染疫人數已達62人。

與其他確診者相關的，包含在4月12日參加台北阿妹演唱會的（案35272）；曾參加內埔鄉妙善宮社交舞活動（案35270）；尚在疫調中的則有（案36171）、住在小琉球的（案36172）。

衛生局表示，18日共匡列536人採檢，確診者相關足跡包括許家羊肉、老二海鮮特炒、東港華僑市場、長青學苑服務協會、建國菜市場、順時營造公司、小琉球真饌海鮮樓、琉球菜市場、夏味鮮海產店、東琉線交通船、文鯕水產公司等，均已陸續進行清消作業。

吳麗雪指出，目前屏東醫院、潮州茂隆骨科、東港安泰醫院、恆春南門醫院持續設立篩檢站，因應離島小琉球今天有確診案，18日下午3時起至19日，再三隆宮設有篩檢站，呼籲足跡重疊者前往篩檢。

此外，屏東縣5歲以下的幼童確診累計已有7例，多為家庭群聚導致，縣府呼籲民眾應落實日常防疫措施，避免帶未施打疫苗幼童出入無法保持安全距離的場所，衛福部宣佈食藥署已通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急授權（EUA），是否開打以及接種方式，仍待週三ACIP專家會議討論，縣府也將配合中央政策辦理。

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