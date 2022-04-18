注意防疫！竹市今新增20名確診 巨城、千葉火鍋現足跡
新竹市今天新增20名確診個案，其中有12例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。
市府衛生局指出，在所有確診個案中，年齡分布在5至42歲之間，其中案35611、35614為幼兒園學童，為案32719（4月16日個案）校園接觸者，該就讀幼兒園自4月15日停課至4月25日復課；另案35613為舊社國小學童，為案32011（4月15日個案）的校園接觸者，該就讀舊社國小班級已停課至4月26日復課。
確診個案相關足跡包括遠東巨城購物中心、千葉火鍋、統一超商、全家便利商店等處，皆已通知營業場所進行清消，衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。
衛生局說明，新竹市今年確診累積人數至今共147人（截至4月18日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離1103人，康復出院人數33人； 全市累積14校停班或停課，其中5校已復課。
另，衛生局宣布，新竹市三區衛生所本周起接種疫苗時間調整為每周一、三、五，上午9至11點，東區限額200人、北區限額400人、香山限額300人，如超過員額，65歲以上民眾則不受限。
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