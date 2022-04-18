4月18日足跡整理包／北市+270公布27張圖卡 宜蘭創新高曝34處足跡

今（18）日新增本土個案1390例、新增境外移入個案90例。另外，本土包含715例為無症狀感染本土個案，分布於19縣市，最大宗仍為新北市500例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
已不公布疫調足跡縣市：新北市
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基隆市政府今天公布20名新冠肺炎確診者足跡，以「吃」的地方居多，餐廳、小吃、手搖飲全入列，中西式料理全都有。
北市今新增270例本土，北市衛生局下午發出14張足跡後，晚間再曝光13張足跡。
晚間公布13張足跡：
桃園今天新增187例本土案例，目前全市居家隔離人數已達6566人。市府下午公布15個公共場所足跡，其中有多家餐廳入列。
新竹縣今新增13例陽性感染者，其中5人是因身處同處職場，自購快篩檢測陽性，就醫採檢PCR確定染疫。根據疫調，今足跡主要分布在竹北市及新豐鄉，共有43處足跡。
新竹市今天新增20名確診個案，其中有12例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。
苗栗縣今天新增6例確診案，其中4例外地服役軍人，足跡苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮，及銅鑼等地，2例曾在台灣鐵路局苗栗、銅鑼火車站搭乘列車。
台中市今新增41個本土確診個案，依感染源樣態，分成已知群聚案19案、外縣市足跡史9案、密切接觸者2案、疫調中11案。
彰化縣今公布新增6例（3例尚未列案號 ）新冠肺炎病例，其中，宜蘭某宮廟環島進香團傳染鏈增2人、參加阿妹演唱會增1人，外縣市職場群聚增3人，他們都是因獲知接觸者確診，主動快篩呈陽性反應。
南投縣今一次公布7例皆為南投市確診個案，不但是疫情以來最多的一次，且7例個案皆為幼兒園的家人、師生、保母關係，傳播鏈案35918為指標個案。
雲林縣今增5例本土確診，其中4例案35260、35261、35262、36169是麥寮喜宴傳播鏈的確診者；另1例案35266則是因曾接觸確診親友匡列居家隔離，就醫採檢陽性，安排在外縣市集中檢疫所隔離。
嘉義縣今增10例確診，包括梅山家族群聚9人為案35641、35642及案35925-35931等6案，其中有2位確診者就讀梅山鄉立幼兒園；另案35924於4月10日參加張惠妹演唱會。
台南市新增確診22例，其中某大專院校有5名學生因為與小琉球餐廳傳播鏈確診者，在永康區餐酒館內有接觸，而一同確診，疫調人員正在追查學校內是否還有其他確診者。
高雄今天新增27例本土個案，8例為居隔期間陰轉陽、外縣市旅遊史9例、密切接觸者8例。
宜蘭縣今天共有68人確診，創人數新高，部分個案是居隔期間陰轉陽，並無足跡，縣衛生局針對部分確診者的足跡公布如下：
屏東縣今新增21例，其中15例是四個家庭群聚案，其中三個家庭群聚，以東港某家族確診8例最多。
16日澎湖出現今年首例本土確診個案，後續在昨天出現第二例，今天澎湖縣記者會又公布第3例確診者，為20多歲女性。第一例共匡列5人居家隔離、47人自主健康管理；第二例匡列22人居隔、5人自主健康管理，第三例則在疫調中。
本土疫情延燒，今（19）日新增1727例確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入。其中包含800例為無症狀感染，個案分佈為新北市最多583例，其次為台北市287例、桃園市197例及基隆市1
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