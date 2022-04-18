4月18日足跡整理包／北市+270公布27張圖卡 宜蘭創新高曝34處足跡

今（18）日新增本土個案1390例、新增境外移入個案90例。另外，本土包含715例為無症狀感染本土個案，分布於19縣市，最大宗仍為新北市500例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：新北市

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基隆市政府今天公布20名新冠肺炎確診者足跡，以「吃」的地方居多，餐廳、小吃、手搖飲全入列，中西式料理全都有。

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供







北市今新增270例本土，北市衛生局下午發出14張足跡後，晚間再曝光13張足跡。 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增270例本土，衛生局下午公布14張足跡。圖／北市衛生局提供

晚間公布13張足跡：

北市晚間再曝光13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝光13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝光13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供 北市下午公布14張足跡後，晚間再曝13張足跡。圖／北市衛生局提供







桃園今天新增187例本土案例，目前全市居家隔離人數已達6566人。市府下午公布15個公共場所足跡，其中有多家餐廳入列。 桃園今天新增187例本土案例，市府下午公布15個公共場所足跡。圖／市府提供







新竹縣今新增13例陽性感染者，其中5人是因身處同處職場，自購快篩檢測陽性，就醫採檢PCR確定染疫。根據疫調，今足跡主要分布在竹北市及新豐鄉，共有43處足跡。

新竹縣衛生局公布18日足跡疫調結果。圖／縣府提供 新竹縣衛生局公布18日足跡疫調結果。圖／縣府提供 新竹縣衛生局公布18日足跡疫調結果。圖／縣府提供 新竹縣衛生局公布18日足跡疫調結果。圖／縣府提供 新竹縣衛生局公布18日足跡疫調結果。圖／縣府提供







新竹市今天新增20名確診個案，其中有12例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。 衛生局指出，確診個案相關足跡包括巨城購物中心、千葉火鍋、統一超商、全家便利商店等處，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供







苗栗縣今天新增6例確診案，其中4例外地服役軍人，足跡苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮，及銅鑼等地，2例曾在台灣鐵路局苗栗、銅鑼火車站搭乘列車。

苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增6例確診，另有1例外縣市確診，縣府衛生局疫調公布足跡。圖／苗栗縣政府提供







台中市今新增41個本土確診個案，依感染源樣態，分成已知群聚案19案、外縣市足跡史9案、密切接觸者2案、疫調中11案。 台中市今新增41例本土確診個案，市府公布相關足跡。圖／台中市政府提供 台中市今新增41例本土確診個案，市府公布相關足跡。圖／台中市政府提供 台中市今新增41例本土確診個案，市府公布相關足跡。圖／台中市政府提供 台中市今新增41例本土確診個案，市府公布相關足跡。圖／台中市政府提供 台中市今新增41例本土確診個案，市府公布相關足跡。圖／台中市政府提供







彰化縣今公布新增6例（3例尚未列案號 ）新冠肺炎病例，其中，宜蘭某宮廟環島進香團傳染鏈增2人、參加阿妹演唱會增1人，外縣市職場群聚增3人，他們都是因獲知接觸者確診，主動快篩呈陽性反應。

家樂福彰化店在4月15日下午2時45分到3時40分有確診者足跡。圖／縣府提供







南投縣今一次公布7例皆為南投市確診個案，不但是疫情以來最多的一次，且7例個案皆為幼兒園的家人、師生、保母關係，傳播鏈案35918為指標個案。 南投縣出現幼兒園感染鏈，一天公布7例皆為南投市確診個案，創疫情以來最多的一次。圖／南投縣政府提供 南投縣出現幼兒園感染鏈，一天公布7例皆為南投市確診個案，創疫情以來最多的一次。圖／南投縣政府提供







雲林縣今增5例本土確診，其中4例案35260、35261、35262、36169是麥寮喜宴傳播鏈的確診者；另1例案35266則是因曾接觸確診親友匡列居家隔離，就醫採檢陽性，安排在外縣市集中檢疫所隔離。 雲林縣今天確診個案35266活動史。圖／雲林縣政府提供 雲林縣今天確診個案35262活動史。圖／雲林縣政府提供







嘉義縣今增10例確診，包括梅山家族群聚9人為案35641、35642及案35925-35931等6案，其中有2位確診者就讀梅山鄉立幼兒園；另案35924於4月10日參加張惠妹演唱會。

案35924於10日參加張惠妹演唱會，足跡以外縣市旅遊及公司為主。足跡遍布高鐵站和民雄鄉。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣今新增10例，其中案35641、35642、35925、35928梅山和民雄鄉足跡曝光。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣梅山鄉今新增9例家族群聚案，其中案女35925及案媳35926為旅行社員工。案35929-31在梅山鄉足跡也曝光。圖／嘉義縣政府提供







台南市新增確診22例，其中某大專院校有5名學生因為與小琉球餐廳傳播鏈確診者，在永康區餐酒館內有接觸，而一同確診，疫調人員正在追查學校內是否還有其他確診者。

台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天有一例外縣市到台南的足跡。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供 台南市今天新增22例確診病例，市府公布相關疫調結果。圖／市府提供







高雄今天新增27例本土個案，8例為居隔期間陰轉陽、外縣市旅遊史9例、密切接觸者8例。

高雄今天確診個案足跡。圖／高市府提供 高雄今天確診個案足跡。圖／高市府提供







宜蘭縣今天共有68人確診，創人數新高，部分個案是居隔期間陰轉陽，並無足跡，縣衛生局針對部分確診者的足跡公布如下： 宜蘭縣衛生局今天公布確診者足跡，包括燒肉店、美語補習班、郵局、羅東農會、冬山鄉公所及戶政所都入列。圖／衛生局提供 宜蘭縣衛生局今天公布確診者足跡，包括燒肉店、美語補習班、郵局、羅東農會、冬山鄉公所及戶政所都入列。圖／衛生局提供







屏東縣今新增21例，其中15例是四個家庭群聚案，其中三個家庭群聚，以東港某家族確診8例最多。 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣今新增21例，公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供







16日澎湖出現今年首例本土確診個案，後續在昨天出現第二例，今天澎湖縣記者會又公布第3例確診者，為20多歲女性。第一例共匡列5人居家隔離、47人自主健康管理；第二例匡列22人居隔、5人自主健康管理，第三例則在疫調中。 澎湖確診個案足跡。圖／澎湖縣政府提供 澎湖確診個案足跡。圖／澎湖縣政府提供

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