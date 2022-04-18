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疫情節節攀升 本土+1390再創新高 境外移入+90

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
連四天確診者破千，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、 指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
連四天確診者破千，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、 指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

國內疫情再攀新高，今天新增本土個案1390例，最大宗仍為新北市，500例。另外，新增境外移入個案90例，其中63例為落地採檢陽性個案。

新增1390例本土病例分布於19縣市，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。個案分佈為新北市500例，台北市270例，桃園市187例，基隆市115例，宜蘭縣68例，花蓮縣57例，台中市41例，高雄市31例，台南市及屏東縣各21例，新竹市20例，台東縣14例，新竹縣13例，嘉義縣10例，南投縣7例，雲林縣6例，苗栗縣5例，彰化縣3例，澎湖縣1例。相關疫情調查持續進行中。

今日新增境外移入個案為57例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(5例)，美國(3例)，帛琉及印尼(各2例)，澳大利亞(1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年2月21日至4月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3萬5983例確診，分別為9785例境外移入，2萬6144本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增4例空號病例(原本土病例案33730、案34513、案34646、案34666，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計198例移除為空號。

2020年起累計854例死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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