北市警新增5確診 累計25警染疫
本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，台北市警察局今天最新確診人數統計又新增5人，分別為大安分局3人、大同分局1人和萬華分局1人，總計已有25警確診。
繼昨天士林分局交通分隊有1交警確診後，全北市再新增5警確診，據了解，分別為大安分局3人、大同分局1人和萬華分局1人，相關單位均以進行清消和接觸者快篩工作。
據了解，目前北市警確診人數共達25人，分別為市警局萬華分局7人、松山分局4人、大安分局4人、大同分局3人、刑事警察大隊2人、保安警察大隊2人、北投分局1人、士林分局1人、婦幼隊1人。
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