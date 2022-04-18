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總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

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4月18日疫情整理包／本土+1390、學生＋262 雙創確診單日新高

聯合新聞網 / 綜合報導
柯文哲今天下午防疫記者會再度嗆中央，現在居家照護就是沒規則，各地方自謀生路，「日頭赤焱焱，隨人顧性命；自謀生路、自生自滅」。圖／引用視訊
柯文哲今天下午防疫記者會再度嗆中央，現在居家照護就是沒規則，各地方自謀生路，「日頭赤焱焱，隨人顧性命；自謀生路、自生自滅」。圖／引用視訊

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


國內疫情再攀新高，今天新增本土個案1390例，最大宗仍為新北市，500例。另外，新增境外移入個案90例，其中63例為落地採檢陽性個案。more...


新冠疫情延燒進校園，教育部今晚公布最新統計，截至今日下午三時，全國共有19個縣市、493所園校採全校或部分班級停課，較昨日新增22所；目前全國確診學生累計3015例，較昨日新增262例，其中本土病例2330例、境外移入個案685例。more...


今天本土確診新增1390例，其中台北市新增270例。目前正在居家隔離的台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午開線上防疫記者會。柯文哲說，他預估確診數會再增加，目前台北市今新增270例，以人口比例算，北市在22縣市排名第五，代表新冠疫情在北部縣市分布蠻平均。more...


新北市今天新增本土確診數達500例，新北市長侯友宜今天指出，新北急缺人力及快篩試劑，面對疫情衝擊，除對外召募退休醫護當志工外，還呼籲中央簡化居隔流程及支援更多試劑。more...


今天桃園新增187例本土個案，桃園市長鄭文燦表示，今新增個案大部分都是原本傳播鏈擴大，其中里鄰長自強活動確診事件經擴大採檢後，整個旅遊團共230人全數居隔，目前該群聚已有19人確診，4人為里長，其他人則為鄰長、志工或區公所同仁。more...


新竹市今天新增20名確診個案，其中有12例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。more...


新竹縣今天（18日）新增13例陽性感染者，6人為居隔期滿或匡列採檢發現感染，另有7人因出現症狀就醫採檢發現，不過其中5人是因身處同處職場，因自購快篩檢測陽性，同天立即分批就醫採檢PCR確定染疫，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，目前均安排收治醫院或集中檢疫所治療。more...


新竹縣今天（18日）新增13例陽性感染者，其中5人是因身處同處職場，自購快篩檢測陽性，就醫採檢PCR確定染疫，足跡分布多間超商及早餐店，還有拳擊俱樂部、健身工廠也入列，衛生局提醒民眾足跡重疊可前往社區篩檢站採檢。more...


苗栗縣今天新增6例確診案，其中4例外地服役軍人，足跡苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮，及銅鑼等地，2例曾在台灣鐵路局苗栗、銅鑼火車站搭乘列車，縣府衛生局持續開設社區篩檢站篩檢PCR。more...


台中市今新增41個本土確診個案，市長盧秀燕表示，依感染源樣態，分成已知群聚案19案、外縣市足跡史9案、密切接觸者2案、疫調中11案，疫情仍在升溫，請大家落實防疫。more...


台中市日前參加宜蘭進香團的中火外包商案33047與其妻案33045確診後，昨確定連帶傳染給跟他們同住、在中龍鋼鐵上班的兒子案33726和1歲的孫子案34218，今天此進香群聚案又增加6例，累進13例確診，中火外包商家族也累計至7人確診。more...


彰化縣政府今天公布新增6例（3例尚未列案號 ）新冠肺炎病例，其中，宜蘭某宮廟環島進香團傳染鏈增2人、參加阿妹演唱會增1人，外縣市職場群聚增3人，他們都是因獲知接觸者確診，主動快篩呈陽性反應；縣府同時公布家樂福彰化店在4月15日下午2時45分到3時40分有確診者足跡。more...


南投縣今天一次公布7例皆為南投市確診個案，不但是疫情以來最多的一次，且7例個案皆為幼兒園的家人、師生、保母關係，傳播鏈案35918為指標個案，匡列密切接觸者PCR採檢包括家人6人、受照顧幼童家人4人、某協會12人、教會7人、醫療人員9人， PCR採檢陰性31人，外縣市3人報告未出，並匡列居家隔離。more...


雲林縣今天新增5例本土確診個案，其中4例案35260、35261、35262、36169是麥寮喜宴傳播鏈的確診者；另1例案35266則是因曾接觸確診親友匡列居家隔離，就醫採檢陽性，安排在外縣市集中檢疫所隔離。more...


嘉義縣今增10例確診，包括梅山家族群聚9人為案35641、35642及案35925-35931等6案，其中有2位確診者就讀梅山鄉立幼兒園；另案35924於4月10日參加張惠妹演唱會；衛生局擴大疫調，首波接觸者篩檢計84人，均為陰性。全案匡列居家隔離79人、自主健康管理31人。more...


台南市政府下午疫情記者會中，公布今天新增確診病例有22例，其中某大專院校有5名學生因為與小琉球餐廳傳播鏈確診者，在永康區餐酒館內有接觸，而一起確診，疫調人員正在追查學校內是否還有其他確診者。more...


高雄今天新增27例本土個案，8例為居隔期間陰轉陽、外縣市旅遊史9例、密切接觸者8例。高雄市長陳其邁表示，其中南投、苗栗旅遊史兩例在朔源上相對困難，但目前從接觸者疫調狀況，已排除是在高雄染疫。more...


屏東縣今新增21例，其中15例是四個家庭群聚案。縣府提醒，家庭群聚導致5歲以下幼童確診累積有7例，符合資打疫苗的對象務必接種疫苗，同步保護孩童；三個家庭群聚中，以東港某家族確診8例最多。另外琉球餐飲業者確診，縣府18、19日開設琉球社區篩檢站。more...


澎湖今出現第三例本土確診個案，為20多歲女性。澎湖縣發言人陳其育表示，目前3位確診者都收治於澎湖三總，生命跡象穩定。16日澎湖出現今年首例本土確診個案，後續在昨天出現第二例，今天澎湖縣記者會又公布第3例確診者。第一例共匡列5人居家隔離、47人自主健康管理；第二例匡列22人居隔、5人自主健康管理，第三例則在疫調中。more...


澎湖今天晚間再增1名確診案例，是與先前確診、同在八大行業工作的同事，目前收治在三總澎湖分院，症狀屬輕微，狀況穩定。more...


基隆市今天新增115例新冠肺炎本土個案，僅31例是原本匡列居家隔離對象，其餘84例是社區篩檢站或快篩陽性通報專線個案。市府疫調雖多數都能追出感染源，但每天仍有不少感染源不明個案，社區感染風險仍高。市府持續鼓勵民眾快篩或PCR採檢，共同圍堵疫情 。more...


宜蘭今天新增68名確診個案，其中喜宴群聚確診一天內就爆增20人，連日來這條傳播鏈已累計100人染疫，其中移民署宜蘭收容所有17人；之前家族聚餐的群聚傳播鏈今天也持續增加7人，確診者大多是售屋公司的員工。more...


花蓮今天確診57人，累計確診632人，多是第二、三波感染。今再傳全中運輕艇選手確診，縣府證實，該名選手昨晚身體不適，經PCR陽性確診，縣府緊急宣布同住210人快篩並停賽3天。more...


國內疫情逐漸升溫，台東縣今日新增8名確診者，其中7名為成功廟宇案延伸，當中有人居隔期間陰轉陽，另1案為20多歲男性，為醫院病房護理員，有北部活動足跡，持續疫調中，目前已匡列64人進行採檢，其中50人採陰，14人報告未出爐。more...


Omicron疫情造成染疫人數大增，但仍以輕症、無症狀者居多，今年以來輕症人數已破萬。不過國內今天仍新增一例中症本土案例，為60多歲男性，接種滿三劑疫苗，本身有慢性病史。指揮官陳時中表示，目前累計中重度47人，已有17人解除隔離。more...

新冠肺炎 COVID-19

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