連3天維持1200例疫情控制住？ 醫估今挑戰1600例...4周後破萬
台灣本土疫情持續延燒，短短2周時間，確診人數從100例迅速攀升至1000例，雖然自破千例後已連續3天維持1200例，但精神科醫師沈政男依照Rt值估算，斷言今（18）日將挑戰本土確診1600例數字。
精神科醫師沈政男在臉書發文指出，台灣連續3天都是1200例本土確診個案，似乎沒有成長，但「依照Rt值估算，18日將挑戰1600例關卡」，若未達1600例則是人流下降原因，遏止Rt值繼續成長。
沈政男說，台灣從新增100例到1000例、成長10倍只花了2周，「因此從1000例成長到10000例也大概會花同樣的時間」，以香港、紐西蘭從100例到破萬例都花4周左右時間為例，「算一算跟台灣速度差不多」。
本土確診數不斷攀升，許多人好奇台灣最終染疫人數是多少？有人比照香港、紐西蘭案例算出約15%人口染疫，也就是300多萬例，沈政男再細算雙北將佔一半、約150萬例，北北基將佔75%、約250萬，中南部則總共約100萬，分起來每個中南部縣市約數萬到10萬之譜。
沈政男拋出如能將染疫人數降到10%，甚至5%，本土疫情是否會更好應付？他認為台灣目前染疫比例之低，是全世界排名200名以外，期望3個月後依然成績亮眼，「減少染疫人數才能減少國民傷亡；從各國染疫比例的差異可知，這個區間很大，就看大家要做出怎樣的努力」。
此外，他也談及兒童疫苗問題，專家會議同意通過使用2劑莫德納，但有家長問他確定要讓小孩施打嗎？他指出是否要接種需權衡染疫危險與疫苗副作用，「如果你認為這波疫情很可能讓孩子染疫，那就去打；如果要打，BNT還是兒童疫苗首選，因為最多國家同意；如果沒有BNT就考慮莫德納；美國至今也只核准BNT給青少年與兒童施打」。
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