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成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

澎湖再增1確診 展開疫調匡列接觸者

中央社 / 澎湖縣17日電

澎湖今天再增1名確診案例，目前收治在三總澎湖分院，輕症病況穩定；縣府展開疫調，並匡列相關接觸者。

澎湖縣政府晚間發布新聞稿指出，部立澎湖醫院今天下午1名30多歲男子前往醫院進行PCR採檢，呈現陽性，CT值為14.5，屬於輕症，病況穩定。縣府表示，這名男子是受僱於馬公某一民宿，本身已完成2劑疫苗施打。

縣府衛生局與環保局已展開疫調和進行足跡調查，並匡列相關接觸者。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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