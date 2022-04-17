與確診者開會1小時 柯文哲黃珊珊確定居隔 24日0時解隔
台北市長柯文哲副市長黃珊珊4月13日，因與澎湖團確診者有接觸，今天兩人方別前往仁愛醫院PCR採檢，結果均為陰性，北市衛生局晚間表示，兩人與案34273在密閉空間開會近1小時，因此需匡列居家隔離至4月24日清晨0時止。
衛生局說明，ITS協會/中華智慧運輸協會代表在4月13日拜會市府，其中1人曾在4月9日至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返台，當日下午隨即到北市府與柯文哲、黃珊珊及相關局處召開會議，會議時間近1小時。
衛生局表示，雖然與會的16名人員全程均戴口罩，但案34273在15日開始出現症狀、16日PCR陽性確診，Ct值22，且澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，加上會議場地為密閉空間，傳播風險較高。
經衛生局疾管科疫調後，以匡列柯文哲、黃珊珊等在內16人居家隔離，須隔離至4月24日清晨0時止，柯文哲及黃珊珊的PCR結果已在下午4時出爐，兩人均為陰性，而相關疫調仍持續進行中。
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