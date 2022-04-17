本土連日確診數破千 醫師直言：別國共存、我們躺平
本土疫情持續延燒，今（17）日疫情指揮中心宣布增加1210例本土確診案，精神科醫師潘建志指出「要控制疫情，得要重症清零、減災避免醫療崩潰」，最快速有效的方法就是「提高疫情警戒等級」，他直言「人家是共存，我們變躺平。台灣除了戴口罩，對於人員流動沒太多限制，台灣警戒會這麼低，是因為之前Delta清零，降下來沒什麼攀升過了。」
潘建志在臉書表示，台灣的疫情應可以參考六個國家和地區，像是香港和南韓的損失較為嚴重，澳洲差強人意，新加坡、紐西蘭、日本做得比較好，可以拿來借鑑。
他指出，各國都有類似台灣四級疫情警戒的防控標準，以牛津大學的計分方式，從零到100，升上2級約25分，升上3級約76分，升上四級約96分。最近更新的資料( Stringency Index)，香港是75分，新加坡是60分，南韓是40分，日本是43分，紐西蘭是56分，澳洲是54分。香港約在3級，其它國家約2.5級。台灣分數意外的低，只有30分。
潘建志認為，台灣目前的警戒分數太低，比號稱要走向共存的國家，如澳洲跟南韓還低，因此他直呼「人家是共存，我們變躺平。台灣除了戴口罩，對於人員流動沒太多限制，台灣警戒會這麼低，是因為之前Delta清零，就降下來沒什麼升過了。」
針對疫情影響經濟的問題，潘建志也提出「可以從限制高風險活動和場合開始」，另外就「學生重症問題」，他則表示學生重症死亡雖然少，有出現確診還是要隔離防止擴散。若確診人數一直增加，就算中央不規定停止上學，很多學校也會自行停課。現在才單日確診破千，就已經有2,500個學生染疫，412所學校停課，之後會更多。
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