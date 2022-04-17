柯文哲黃珊珊與確診者接觸自主隔離 衛生局曝2原則

台北市政府屢爆確診者，位於市政大樓11樓的媒體事務組一名替代役15日傳確診，導致包含發言人陳智菡、副發言人魏佑任、副發言人魏文元等17名人員全匡列居家隔離10天及7天自主健康管理，今再傳台北市長柯文哲與確診者接觸，兩人決定不等PCR採檢結果先居家隔離。

北市衛生局今表示，針對媒體事務組替代役染疫，已匡列職場接觸者18人居家隔離，其中17人PCR結果陰性、1人檢驗中，市政大樓已進行辦公場所及公共場域環境清消，並要求所有員工加強自我健康監測。

而柯文哲13日因拜訪行程曾與府外人士接觸，當中今有人確診，據了解柯文哲今下午已做PCR採檢，而常與柯文哲開會的副市長黃珊珊也要做PCR採檢。衛生局表示，目前還在疫調中，會了解實際接觸狀況。

衛生局發言人紀玉秋表示，是否居家隔離的標準並非僅看PCR結果，而是依疫調結果，衛生局會以確診者為中心展開疫調，確認接觸者是否有「良好防護措施」、「接觸時間長短」等，再來匡列居家隔離者及安排採檢。

因此，若有完善的防護措施，就有可能不被匡列居家隔離。但目前柯市長及黃副市長的PCR採檢結果還未出爐，雖然還在疫調中，兩人仍決定先居家隔離。

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