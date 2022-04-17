與府外確診者接觸...柯文哲、黃珊珊緊急採檢是否居隔 北市衛生局這樣說

疫情持續擴大，繼媒體事務組有替代役因室友確診染疫，媒體事務組17名同仁居家隔離中，台北市長柯文哲因此案為第二圈接觸者，目前自我監測中。不過最新傳出，柯文哲13日因拜訪行程，有與府外人士接觸，拜會的府外人士中今有人確診，據了解，柯文哲今天下午前往仁愛醫院PCR，並且採檢後已返家，至於後續是否要居家隔離？還要等衛生局疫調，目前還在確認中。

甚至同行程也傳出副市長黃珊珊也在其中，據了解，黃珊珊也要進行PCR採檢、並且返家，至於後續是否居家隔離，目前還在確認中。

全台本土確診人數持續破千，北市府大樓陸續傳出局處同仁確診，其中每天跟著市長柯文哲跑行程的媒體事務組17名同仁居家隔離中，市長柯文哲目前行程照常，由各局處分工市長行程業務，柯文哲今天上午還照常出席科技盃路跑活動，不過下午就傳出柯文哲疑與府外確診者接觸，前往醫院採檢，後續是否將被居家隔離，也備受關注。

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