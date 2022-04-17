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苗栗縣今增5確診！2例足跡曾搭乘台鐵 縣府加開社區篩檢站

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣今天新增確診5例，足跡遍及苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，其中案34670疫調，公布4月8日至17日足跡，案34670及案34167並有搭乘台灣鐵路局列車足跡，縣府衛生局開設社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾免費篩檢PCR。

中央疫情指揮中心公告苗栗縣今天新增5例確診，縣府疫調結果，案34167居住苗栗市28歲男性，平日搭乘台鐵列車至新竹通勤，近日有症狀，自行於4月16日到大千醫院採檢後陽性確診；案34668居住竹南鎮54歲女性，佳邦科技委外清潔公司員工，因有確診者場域足跡重疊，昨天晚上到醫院篩檢站採檢，今天凌晨2點通報確診。

案34670居住頭份市30歲男性，任職在頭份市奇星精密工業公司，平時住在公司宿舍，假日會返回新北市，因新北及苗栗疫情，近日有喉嚨痛、發燒，自行購買快篩檢驗為陽性，自行到醫院做PCR篩檢，昨天晚上10點通報確診；案34671居住頭份市44歲男性，佳邦科技本籍員工，因公司有發生疫情，自行到醫院篩檢站採檢，今天凌晨2點通報確診；案34669獅潭鄉44歲男性，平時生活圈在桃園市，沒有苗栗縣公共場域活動史。

衛生局指出，另今天接獲外縣市確診個案涉及苗栗縣足跡，及昨天公布案33330所涉足跡，案33328無涉苗栗縣公共場域足跡，確診者所涉公共場域足跡都已完成清消，因應社區確診足跡眾多，衛生局持續協調今天下午2點30分至晚上6點30分，在大千醫院及為恭醫院急診室旁，開設社區篩檢站。

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

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