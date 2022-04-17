4月17日足跡整理包／全台足跡一次看！北市再曝28張超海量足跡 多家知名餐飲店、北流、小巨蛋上榜

指揮中心今（17）日公布新增本土個案1210例、境外移入93例，共1303例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北410例最多，緊接台北201例、桃園180例、花蓮119例、基隆107例、宜蘭52例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：新北市

【基隆市】｜【台北市】｜【桃園市】｜【新竹市】｜【新竹縣】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【彰化縣】｜【雲林縣】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【宜蘭縣】｜【花蓮縣】｜【台東縣】







基隆市政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡，知名的汕頭牛肉麵名列其中，還有名確診者接連兩天去逛七堵區明德一路全國電子。其他足跡地點包括7-11、全家和萊爾富超市等地，提醒民眾自行比對足跡，如有重疊請特別留意身體健康狀況。

基隆市政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。圖／基市府提供







（20:34更新）

台北市今新增201例本土，下午公布13張足跡後，晚間又曝光超海量28張足跡。

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

北市晚間再公布28張超海量足跡。圖／北市衛生局提供

（15:44）

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增201例本土，居住地以內湖區29例最多、中山區27例、大安區24例、文山區及士林區各20例、信義區17例、北投區15例、松山區及南港區各13例、萬華區9例、大同區及中正區7例。

北市衛生局今下午公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453等13例於北市公共場域足跡，包含海底撈京站店、一幻拉麵、錢櫃台北忠孝店、錢櫃南京店、藏壽司松江南京店、金色三麥。

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布13張海列足跡。圖／北市衛生局提供







桃園今天新增180例，市府下午公布28處公共場所足跡，包括家樂福中原店、中壢火車站、中壢威尼斯影城都入列。市府呼籲，民眾若有足跡重疊，應做好自我健康監測，若出現疑似症狀，應撥打1922通報。

桃園今天新增180例，市府下午公布28處公共場所足跡。圖／市府提供

桃園今天新增180例，市府下午公布28處公共場所足跡。圖／市府提供







新竹市今新增9名確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。

衛生局指出，確診個案相關足跡包括巨城購物中心、乾杯燒肉居酒屋新竹巨城店、蕭家莊火雞肉飯與搭乘台鐵班次等處，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供







中央流行疫情指揮中心今（17日）公布新竹縣新增7例，與新竹縣衛生局所公布6例有1例落差，衛生局解釋原因是其中1例為外縣市個案，今天上午已移交他縣市衛生局，數據未來得及更新，衛生局強調會持續疫調，全力保護民眾健康安全。

新竹縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自楊文科臉書

新竹縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自楊文科臉書







苗栗縣今天新增確診5例，足跡遍及苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，其中案34670疫調，公布4月8日至17日足跡，案34670及案34167並有搭乘台灣鐵路局列車足跡，縣府衛生局開設社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾免費篩檢PCR。

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增確診5例，縣府公布疫調及外縣市確診者足跡。圖／苗栗縣政府提供







中央流行疫情中心今原本公布台中市新增22例本土確診個案，但其中醫院誤將案33730陰性通報成陽性，該案已撤銷，所以今僅21例。市長盧秀燕表示，包括外縣市足跡或接觸確診者新增6例、已知群聚案新增12例、密切接觸者增1例、感染源不明或疫調中新增2例，疫情仍然嚴峻。

中央流行疫情中心今原本公布台中市新增22例本土確診個案，但其中醫院誤將案33730陰性通報成陽性，該案已撤銷，所以今僅21例。圖／台中市政府提供

中央流行疫情中心今原本公布台中市新增22例本土確診個案，但其中醫院誤將案33730陰性通報成陽性，該案已撤銷，所以今僅21例。圖／台中市政府提供







彰化縣今天新增6例新冠肺炎確定病例，包括宜蘭某宮廟進香團傳染鏈、參加阿妹演唱會群聚、苗栗大湖校友會群聚傳染鏈、外縣市休閒社交活動各1人，加上二林彰基群聚增加2人，彰化縣同時公布兩處確診者足跡，分別是彰化市民族路排隊名店阿添蛤仔麵及彰化市星巴克彰基門市。

彰化縣今天公布兩處確診者足跡，分別是彰化市民族路排隊名店阿添蛤仔麵及彰化市星巴克彰基門市。圖／縣府提供







雲林縣今天新增6例，其中3人是同住家人疑因參加喜宴感染，另有一名斗六市一家醫院的護理師，在確診後今天對全院醫護人員及病患共107人進行PCR篩檢，約60名醫護人員全採陰，病患檢測晚上才出爐，雲林衛生局已對確診者接觸者採取必要的居隔防疫措施。

案34694雲林縣確診個案足跡。記者蔡維斌／翻攝

案33746雲林縣確診個案足跡。記者蔡維斌／翻攝

案33745雲林縣確診個案足跡。記者蔡維斌／翻攝

案34502雲林縣確診個案足跡。記者蔡維斌／翻攝







台南市今天確診病例為10例，在全台病例直線上升之際，台南市今天的病例比起昨天的28例減少許多，對於減少的原因，台南市市長黃偉哲表示，「不清楚原因，可能要感謝民眾的警覺與防疫做的好」，衛生局局長許以霖則表示，在防疫人員與民眾的努力下，各條傳播鏈都有收斂的情況，是病例減少的原因。

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增10例確診病例。圖／市府提供







高雄今天新增34例本土個案，其中11例為隔離期間陰轉陽、5例外縣市旅遊史、18例為密切接觸者，另有一例複驗排除。高市長陳其邁表示，高市下周起學童要打莫德納疫苗，從國小一年級至六年級的學生數，高市庫存足夠。

高市確診個案足跡表。圖／高市衛生局提供

高市確診個案足跡表。圖／高市衛生局提供

高市確診個案足跡表。圖／高市衛生局提供







疫情變化快，屏東縣今新增14例確診，多數與之前確診案相關，娛樂場所衍生有6例，有2案感染源仍在疫調及追溯中，另外有一家四口案，因為接觸家族親戚確診者染疫，年紀最小僅1歲女童與2歲哥哥均確診，症狀為輕症；17日共匡列382人採檢，有101人居家隔離，281人自主健康管理。

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供







宜蘭縣衛生局今天公布縣內確診者與外縣市到宜蘭的確診者足跡，其中包括熱門的羅東夜市、開元市場與民生市場、新馬辣羅東店、好樂迪羅東店、學生常去的安親班與補習班都出現足跡，請足跡重疊者的民眾留意身體狀況。

宜蘭縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自林姿妙臉書

宜蘭縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自林姿妙臉書

宜蘭縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自林姿妙臉書







花蓮今天新增119名確診，已累積575名確診者，再度破百。奧斯卡餐廳再新增1人、慶豐年餐廳4人、小加拿大補習班4人、衛福部花蓮醫院44人、外縣市婚宴、參加滿月酒有11人、萬榮部落婚宴14人、外縣市2人染疫，還有39人疫調中，縣府已請警方協助尋找確診者。

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自徐榛蔚臉書







台東縣今天再增加17例確診，其中12例都是成功進香團接觸者確診，2例外縣市高山協作於南投確診，另3例為成功鎮昨日確診婦人的密切接觸匡列者，台東今年累計已有84例本土個案。

台東縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自饒慶鈴臉書

台東縣政府今天公布新增新冠肺炎確診者足跡。 圖／翻攝自饒慶鈴臉書

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