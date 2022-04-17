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本土+1210再創新高 病例連3天破千

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、研發組副組長吳秀梅、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、研發組副組長吳秀梅、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎本土疫情再創新高，國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，連三天都1200例左右。

今日新增之1210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市(410例)，台北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，台中市(22例)，台東縣(21例)，屏東縣(14例)，台南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)，菲律賓(3例)，泰國及印尼(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。

指揮中心指出，今年4月16日公布之案32718、案32723本土病例，經疫調後，個案分別於今年4月12日及3月23日自越南入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計3萬4507例確診，分別為9695例境外移入，2萬4758本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案29813，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計194例移除為空號。

2020年起累計854例死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1210例本土個案，其中以新北410例最多。另有93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性，無新增死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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