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群聚延燒！桃園里鄰長自強活動再爆1人確診 共3人染疫

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區公所12日到14日舉辦3天2夜的大樹林地區里鄰長自強活動，該自強活動已累計3人確診。本報資料照片
桃園市桃園區公所12日到14日舉辦3天2夜的大樹林地區里鄰長自強活動，該自強活動已累計3人確診。本報資料照片

桃園市桃園區公所12日到14日舉辦3天2夜的大樹林地區里鄰長自強活動，其中，大豐里長彭俊衡、福林里長李瑞航日前PCR檢測確診，今天再增加1人確診，Ct值仍有待確認，該自強活動已累計3人確診。

據了解，該活動大樹林地區共有福安、大林、大樹、大豐、建國、雲林、福林、豐林等8個里參加，行程包括台南、嘉義多景點，人數約200多人，除了里長外，多位市長及議員參選人、區公所主管都到場。

彭俊衡、李瑞航15日PCR採檢確診後，衛生局匡列同桌另6名里長、1名幹部和同車者總計62人，結果今天早上再新增1名里長確診。

此外，日前桃園區另有里長和家人一同至屏東旅遊，總人數約30人，該名里長雖未參與大樹林地區里鄰長自強活動，但也在今天確診，全團正在匡列採檢中。

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