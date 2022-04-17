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4月17日疫情整理包／OOC代表團帛琉返台4人確診 《綜藝大集合》歌手染疫現況曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
台南市府昨公布確診案號32738，疫調發現曾到嘉義縣大林鎮參加「綜藝大集合」活動錄製，衛生局和環保局緊急清消。圖／嘉縣府提供
台南市府昨公布確診案號32738，疫調發現曾到嘉義縣大林鎮參加「綜藝大集合」活動錄製，衛生局和環保局緊急清消。圖／嘉縣府提供

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


台南市政府昨公布確診案32738，外傳疑似歌手曾瑋中，他稍早透過經紀人證實染疫；台南市政府指出此案號是14日出現症狀，15日篩檢陽性，CT值15.6，匡列4人居家隔離。more...


環保署長張子敬率團赴帛琉，並參加「我們的海洋大會」（OOC），昨返抵國門，同船2位團員及1位國內與會人士確診，另駐帛琉大使館也有1位人員確診。more...


澎湖縣政府昨因一名台北女遊客確診破功「加零」防線，澎湖縣府今天晚間再公告，下午接獲部立澎湖醫院通報，1名30多歲民宿男性員工PCR採檢陽性，CT值14.5。more...


台中市今新增1歲男嬰案34218確診，是今年以來台中年紀最小的確診者。原來，男嬰在中火擔任外包商的阿公案33047與阿嬤案33045日前曾參加宜蘭進香團，返回台中之後出現症狀。more...


台北市長柯文哲、副市長黃珊珊日前13日時，因與澎湖團確診者有接觸，今天兩人方別前往仁愛醫院PCR採檢，最新採檢結果出來，兩人PCR均陰性。more...


新竹縣新豐鄉松林國小因1學生確診，該班自13日已停實體課10天，但經疫調確診學生與超過10個班級有密切接觸，考量採檢結果尚未出爐，教育局宣布明天（18日）全校暫停實體課1天。more...


台中市一名執業會計師案31329日前確診，他有北部旅遊史，曾到林口高爾夫球場打球，昨天發現他又參加大學校友會活動，而今一名西屯區30多歲女性案33718亦確診，Ct值15，並發現曾參加同一場校友會活動。more...


南投縣2名高山協作（案32462、32463）因執行補給工作，疑與基隆確診者（案32154）接觸染疫，而因2人家住信義鄉地利村，1人上教會活動沒戴口罩，引發部落恐慌。more...


台中今增21例個案，市長市長盧秀燕表示，包括外縣市足跡或接觸確診者新增6例、已知群聚案新增12例、密切接觸者增1例、感染源不明或疫調中新增2例，疫情仍然嚴峻。more...


宜蘭喜宴傳播鏈相關確診再增加7人，其中2人與移民署收容所有關；縣消防局特搜同仁增加1名(案33471)確診，是之前確診個案同事，累計特搜已有3人確診；另外新增1名確診個案(案33466)是台灣菸酒宜蘭外包廠商。more...


台南市今天確診病例為10例，在全台病例直線上升之際，台南市今天的病例比起昨天的28例減少許多，對於減少的原因，衛生局局長許以霖表示，各條傳播鏈都有收斂的情況，是病例減少的原因。more...


苗栗縣今天新增確診5例，足跡遍及苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，其中案34670疫調，公布4月8日至17日足跡，案34670及案34167並有搭乘台灣鐵路局列車足跡。more...


屏東縣增14例確診，多數與之前確診案相關，娛樂場所衍生有6例，有2案感染源仍在疫調及追溯中，另外有一家四口案，因為接觸家族親戚確診者染疫，年紀最小僅1歲女童與2歲哥哥均確診。more...


桃園今天新增180例本土個案，桃園市長鄭文燦表示，日前舉辦的桃園里鄰長自強活動已累積3人確診，另1人快篩陽性，正在安排PCR採檢中；此外，今天市府資料局再新增1名外包駐點工程師確診…more...


新北市警汐止分局偵查隊一名警員，昨天晚上8點值勤時，喉嚨痛但沒有發燒，自行快篩呈陽性後，PCR又呈陽性確診，分局通知他返家居家隔離，等候衛生所通知；另外，汐止派出所居家自主隔離警員有2人陰轉陽確診，汐止警分局今天共新增3名確診者。more...


台東縣今天再增加17例確診，其中12例都是成功進香團接觸者確診，2例南投高山協作於南投確診，另3例為成功鎮昨日確診婦人的密切接觸匡列者，台東縣確診個案累計迄今82例，…more...


新冠肺炎疫情嚴峻，4月16日晚上驚傳士林警分局交通分隊1名男性員警，因身體不適快篩，經核酸檢測確認陽性確診，已隔離觀察，士林交通分隊已通知廠商消毒環境…more...


嘉義市今天傳出新增1例確診！據了解，小橘子幼兒園染疫的幼童案30030，匡列居家隔離的家屬，居隔期間採檢陰轉陽性，市府表示，預計於…more...


新北市瑞芳警分局一名內勤2線3星警官16日晚傳出確診，警方證實，他中午喉嚨不適，以為是感冒到診所就醫快篩陽性，再醫院PCR陽性確診，同樓層員警均匡列，其中有3名警員快篩陽性，PCR檢測結果尚未出爐。more...

新冠肺炎 COVID-19

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指揮中心今（17）日公布新增本土個案1210例、境外移入93例，共1303例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北410例最多，緊接台北201例、桃園180例、花蓮119例、基隆107例、宜蘭52例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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