4月17日疫情整理包／OOC代表團帛琉返台4人確診 《綜藝大集合》歌手染疫現況曝光

指揮中心今（17）日公布新增本土個案1210例、境外移入93例，共1303例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北410例最多，緊接台北201例、桃園180例、花蓮119例、基隆107例、宜蘭52例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

2022-04-17 21:15