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成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

新北男金門自由行回台確診 7匡列者PCR全陰

中央社 / 金門縣16日電
縣府秘書長陳祥麟今天下午表示，案號31242在金門的旅遊足跡已經完成疫調，目前匡列7人，且相關足跡都已完成清消。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長陳祥麟今天下午表示，案號31242在金門的旅遊足跡已經完成疫調，目前匡列7人，且相關足跡都已完成清消。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府秘書長陳祥麟今天表示，接獲新北市政府衛生局通知確診案31242有金門縣足跡，包含慈湖、獅山砲陣地等都已完成環境清消。7名匡列者PCR採檢全陰。

陳祥麟傍晚召開記者會說明，這名新北市40多歲男性，已完成3劑疫苗接種，11日至13日到金門自由行，搭乘立榮航班B7- 8819抵金當天就有咳嗽、喉嚨痛症狀；13日搭乘立榮B7-8820回台，因身體不適，自行在家快篩陽性後到醫院PCR陽性確診。

陳祥麟表示，新北男足跡慈湖、模範街、獅山砲陣地等共同場域都已完成環境清消；用餐部分，包含山西拌麵長榮商行（12日中午12時左右）、喜悅小館（12日晚間6時）、金山找咖啡廳（約13日下午1時），入住「落番至南洋」民宿。

以上場域已在上午匡列居家隔離者共7人，陳祥麟表示，經PCR採檢，7人報告全數陰性，並已入住防疫旅館。他同時說明，個案所轄管理縣市將會針對航班及其他密切接觸者進行匡列。

外界關切金門COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4例確診者現況，陳祥麟說，3例痊癒出院、1例在治療中狀況穩定。目前金門未有新增確診案例。至於因這4例確診者遭匡列接觸者，經居家隔離後，已全數解除居家隔離，回到自主健康管理。

另外，陳祥麟指出， 9名金門民眾到花蓮參加進香團被匡列，採檢PCR之後都是陰性，已入住防疫旅館。

新冠肺炎 COVID-19 金門

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