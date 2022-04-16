快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

屏東增12例確診 全縣國中小6校6班停課

中央社 / 屏東縣16日電
屏東縣府疫調指出，從娛樂場所衍生5例中，案32367、32745及33068與「天上人間」小吃部有關。報系資料照／記者魏斌攝影
屏東縣府疫調指出，從娛樂場所衍生5例中，案32367、32745及33068與「天上人間」小吃部有關。報系資料照／記者魏斌攝影

屏東縣政府今天公布12例屏東縣確診案例及3例外縣市足跡，有5例與娛樂場所有關，部分個案感染源仍在追溯中。縣府表示，目前國中小有6名學生確診，6校6班停課，居家隔離251人。

縣府疫調指出，從娛樂場所衍生5例中，案32367、32745及33068與「天上人間」小吃部有關，案32365、32743與「可愛」小吃部有關。

另外，案32366曾與確診友人到高雄KTV消費，14日安排至醫院採檢呈陽性確診。案32744與家人在高雄市的酒店用餐，疑與高雄不明確診者接觸，接獲高雄市衛生局通知居家隔離，至醫院採檢確診。

案33064因接觸有多人確診的台東旅行團，至醫院採檢後確診。案33065為服務於高雄某派出所的警員，因同事（案30348）確診，返家隔離後陰轉陽。

案32368、32369為父子，因32368的妻子（案31682）確診，2人自行購買快篩試劑篩檢為陽性，再至醫院採檢確診，衛生局表示，1家3人的感染源仍在疫調釐清中。

還有1例為國小學生案33067，有氣喘病史，14日發燒、咳嗽，醫師診斷為扁桃腺炎、支氣管炎，原預定15日住院，結果採檢陽性，現收治醫院治療中，感染源也在疫調中。

衛生局表示，目前全縣國中小有6名學生確診，6校6班停課，居家隔離251人。

另有3例外縣市足跡，高雄市案33066因男友（案27384）接觸「天上人間」確診者染疫而被匡列居隔，居隔期間陰轉陽；台南市案33055、33056為2名在台南就讀的女大學生，14日2人駕車返回屏東戶籍地，接獲台南市衛生局通知與1名確診者足跡重疊，經至醫院採檢，2人都確診。

衛生局今天共匡列54人採檢，有46人居家隔離，自主健康管理8人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

4月16日疫情整理包／新北再增434例感染源不明 部立花蓮醫院感染源疑為門診區

花蓮+55…部立花蓮醫院感染源疑為門診區 這3天看這3科籲快篩

花蓮今增55例本土 傳又有幼童染疫全園停課

竹市+10 三民國小、載熙國小2班級停課

相關新聞

4月17日足跡整理包／基隆足跡遍及7-11、全家和萊爾富3大超商 竹市+9巨城又上榜

指揮中心今（17）日公布新增本土個案1210例、境外移入93例，共1303例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北410例最多，緊接台北201例、桃園180例、基隆107例、宜蘭52例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

4月16日足跡整理包／高雄公布5張滿滿足跡 瑞豐夜市、萬豪酒店入列

台灣本土疫情持續延燒，國內16日新增1351例確診個案，分別為本土1199例本土案例及152例境外移入；個案分布仍是六都為多，其中以新北市434例最多，其次為台北市206例、桃園市159例、高雄市60

台中新增1歲男嬰確診 宜蘭進香貫穿三代感染

台中市今新增1歲男嬰案34218確診，是今年以來台中年紀最小的確診者。原來，男嬰在中火擔任外包商的阿公案33047與阿嬤...

柯文哲、黃珊珊確定居家隔離 23日晚間0時才解隔

台北市長柯文哲副市長黃珊珊4月13日，因與澎湖團確診者有接觸，今天兩人方別前往仁愛醫院PCR採檢，結果均為陰性，北市衛生...

獨／衛福部急諮詢醫學會 將公布新冠確診兒童送醫要件

新北市發生兩歲男童確診新冠肺炎，一天內病情急轉直下，行政部門卻未能及時安排就醫的憾事。對此，衛生福利部醫事司昨晚緊急透過...

兒童能否接種疫苗 指揮中心下午2時記者會

本土新冠肺炎疫情升溫，甚至出現首例幼童重症個案。食藥署今天將舉行專家會議討論兒童接種疫苗事宜，指揮中心下午2時舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。