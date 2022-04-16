4月16日足跡整理包／北市晚間再撒滿滿12張圖卡 確診者到過微風信義、士林夜市

台灣本土疫情持續延燒，國內16日新增1351例確診個案，分別為本土1199例及152例境外移入；個案分布仍是六都為多，其中以新北市434例最多，其次為台北市206例、桃園市159例、高雄市60例、台中市40例及台南市39例，另基隆市92例、花蓮縣55例、宜蘭縣39例、彰化縣36例、新竹縣15例...等，也分別有雙位數以上，全台共19縣市新增確診者。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

【基隆市】｜【台北市】｜【桃園市】｜【新竹縣】｜【新竹市】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【彰化縣】｜【南投縣】｜【雲林縣】｜【嘉義市】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【宜蘭縣】｜【花蓮縣】｜【台東縣】







基隆市今天新增92例，市長林右昌下午公布足跡，有仁一路珍味香、佛光山極樂寺、信一路勝佳百貨、仁一路達億保齡球館等。







台北市今天新增206例本土案例，衛生局下午公布案29786、31138、31444、31462、31794、31800、32079於北市公共場域足跡，包括多次上榜的「M男模會館」、知名拉麵店、電影院、世貿酒展等處。北市府晚間再公布12張確診足跡，包含士林夜市、一蘭拉麵、IKEA、壽司郎等處。







桃園今新增159例本土確診個案，市府公布部分確診足跡包含瘋時尚TV、星空雅座SKY GARDEN & CAFE、以琳商務旅館等。







新竹市今天本土確診新增10例，市府經疫調後下午公布11日至15日足跡，包括新竹巨城、新竹轉運站、台灣高鐵台北往新竹班次、豪泰客運等。







新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，其中8例為居隔期間或匡列採檢確診，另外7例則是因有症狀，主動到醫院採檢PCR確診。此外，縣府持續公布確診者共22處足跡，竹北大遠百壽喜燒吃到飽店、新竹吳家鴨香飯、湖口市場、高鐵新竹站等，以及多家超市、超商都入列。







中央疫情指揮中心公告苗栗縣今日新增確診12例，其中佳邦公司增加7例，包括外籍移工5人（案32685至32687、案33008、案33328）及本籍員工2人（案33309女性41歲）、（案33330男性38歲）都居住於頭份市。







台中今有40例本土確診個案，縣府晚間公告確診者公共場所足跡，包含与玥樓粵菜餐廳、頂粵吉品、櫻屋日本料理、麥當勞等。







彰化縣府公布今天新增8例確診新冠肺炎個案，公共場所足跡包含員林火車站、郵局、國稅局彰化分局等地。







南投縣政府今（16）日公布6例確診個案，其足跡走過丹大野溪溫泉、台灣基督教長老教會青雲教會、南投客運（魚池站牌）及國光客運（埔里總站）等區域。







雲林縣今天新增5例本土確診個案32364、33061、33062、33381及33382，分屬3條傳播鏈，公共足跡包括大台北婚紗虎尾店、全聯、7-11、萊爾富等處。







嘉義市今日新增2名確診個案，其中案33063居家隔離期間陰轉陽，案33383為獨居長者，兩者確診足跡包含好家園自助餐、樂億皇家度假酒店等。







台南市今日新增28名COVID-19確診個案，分別為宜蘭進香團相關個案8人、參加阿妹演唱會確診4人、安南區個案32022接觸者2人、某學校教職員案27855衍生個案2人、照顧美語補習班確診子女而染疫1人、高雄雅閣會館相關個案1人、感染源疫調中7人、有北部旅遊史2人、新北市個案27350接觸者1人。







高雄市府下午召開防疫記者會，市長陳其邁指出，今天中央公布60例，因有2例工作生活在其他縣市，所以病例移轉後變成58例；另，左營警分局群聚感染源已釐清，主要是一位員工，接觸風險發生在4月10日中午在大樹區東照山廟宇參拜與用餐，今天公布相關足跡。







衛生局16日共匡列54人採檢，有46人居家隔離，自主健康管理8人。確診者相關足跡包括蕭坤茂粿仔店、金鳳美容院、日盛車體、東喜園食堂、老房子私廚料理店、大旺藥局、阿義活海鮮、7-11多多利門市、崁頂鄉北勢北隆宮、全家潮州福星店、蔡蛋幸福早點、九州豚骨拉麵、屈臣氏民生店、7-11屏生門市、牛角日本燒肉-屏東太平洋店等，均已陸續進行清消作業。







宜蘭縣政府今天公布19名確診者足跡，曾到過羅東轉運站、宜蘭傳藝園區、羅東民生市場、宜蘭市公所、銀行、全聯福利中心、四大超商等。







花蓮今天新增55例，除了原有的奧斯卡、慈濟醫院、部立花蓮醫院、美語補習班等傳播鏈，新增秀林鄉滿月酒群聚案。縣府公告確診者公共場所足跡，包含新光銀行、土地銀行、郵局、肯德基、特力屋、家樂福等處。







台東縣今天新增15例確診者，CT值介於12.3至36.96，年齡層介於20多歲至80多歲，其中5人有症狀，1人為居家隔離期間陰轉陽確診。

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