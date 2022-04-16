嘉市+2本土 幼童陰轉陽、獨居長者曾吃自助餐

中央流行疫情指揮中心今日公布嘉義市新增2名確診個案；案33063為5歲以下男童，為居家隔離期間陰轉陽，是小橘子幼兒園確診案同班學童。案33383是60多歲男性，日前出現發燒等症狀，自行就醫經醫師診斷採檢PCR為陽性，個案為獨居，但4月12日中午曾到好家園自助餐用餐，市府已發細胞簡訊，疫調持續進行中。

嘉義市政府表示，案33063為5歲以下男童，4月13日曾至幼兒園採檢站進行採檢PCR，報告為陰性，是日即被衛生局匡列為居家隔離身分，於隔離期間（4月15日）出現發燒症狀，安排至醫院再次採檢PCR，結果為陽性，是為居家隔離期間陰轉陽個案，目前已收治於醫院；本案匡列居家隔離身分共計4人，已安排PCR採檢，尚在檢驗中。

案33383是60多歲男性，4月15日凌晨出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，逕行至醫院急診就醫，經醫師診斷採檢PCR，檢驗為陽性，個案為獨居，家戶中未有其他親屬，多於家戶中鮮少外出，餐食也多為自行烹煮。有關公共場所足跡為4月12日11時40分至12時10分獨自一人至嘉義市好家園自助餐內用，用完餐後返家，目前該自助餐已完成環境清消並自主停業至4月18日，該餐廳工作人員均無症狀且本府衛生局已協助安排PCR採檢，同時調閱店家實聯制資料將發細胞簡訊通知該時段用餐民眾前往社區醫院採檢站採檢，目前疫調持續進行中。

另外有關桃園市里長案，因參加桃園市里鄰長自強活動至嘉義市樂億皇家渡假酒店住宿用餐，經市衛生局緊急疫情調查及擴大匡列相關飯店職場人員，瞭解與PCR陽性的里長接觸的房務人員有2人列為居家隔離，另早餐buffet的工作人員共計7人，因全程佩戴口罩列為自主健康管理，上述相關人員也緊急安排進行PCR採檢，該飯店業者已自主完成清消。本案尚在疫調中。

Omicron新型變異株威脅尚未減緩，本土疫情持續升溫，且境外移入病例亦對國內疫情造成威脅，社區風險快速升高，市長黃敏惠再次呼籲，屬於維持醫療量能、維持防疫量能及高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象）與矯正機關、殯葬場所工作人員等，以及教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管之24類場所（域）人員請於4月22日前務必盡速完成三劑疫苗接種。

另外，具有會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動，包含宗教活動（遶境、進香團參加成員）、團體旅遊（由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊）、健身房及八大行業也應盡速完成接種疫苗。 嘉義市政府加強傳出疫情店家周邊清消。圖／嘉義市政府提供

商品推薦