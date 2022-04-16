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花蓮今增55例本土 傳又有幼童染疫全園停課

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今天新增55例新冠肺炎本土確診個案，相較昨天的146例大幅減少。圖／指揮中心提供
花蓮今天新增55例新冠肺炎本土確診個案，相較昨天的146例大幅減少。圖／指揮中心提供

花蓮今天新增55例新冠肺炎本土確診個案，相較昨天的146例大幅減少。衛生局長朱家祥說，主要是部立花蓮醫院院內感染傳播鏈案例有減少；另，花蓮今又傳出有幼兒染疫，幼兒園停課，縣府下午3時將說明疫情狀況。

花蓮昨天確診146例，被中央列入高風險區，主要來自部花院內感染傳播鏈，有77例。衛生局長朱家祥昨天曾預告，部花院內感染有外溢現象，疫情有擴大可能，不過，中央流行疫情指揮中心今公布本土確診1199例，花蓮為55例，較昨天明顯減少。

對於疫情是否在收斂中？朱家祥說，依照目前觀察，確診病例減少的部分主要是部立花蓮醫院院內感染外溢狀況比預期中來得少，至於最新疫情狀況，縣長徐榛蔚下午3時將說明。

新冠肺炎 COVID-19

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